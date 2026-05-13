ΔΟΕ: Κατακόρυφη πτώση στα καύσιμα αεροσκαφών στην Ευρώπη – Συναγερμός για ελλείψεις το καλοκαίρι

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

ΔΟΕ καύσιμα αεροσκαφών ευρώπη
Φωτογραφία: Reuters
Η προμήθεια καυσίμων αεροσκαφών (jet fuel) της Ευρώπης από τη Μέση Ανατολή κατέρρευσε τον Απρίλιο και η περιοχή αδυνατεί να αναπληρώσει αυτές τις ροές, όπως προειδοποίησε την Τετάρτη ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).

Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση της IEA, οι αφίξεις καυσίμων αεροσκαφών από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη έκαναν βουτιά από τα 330.000 βαρέλια την ημέρα (bpd) τον Μάρτιο σε μόλις 60.000 τον Απρίλιο.

Η δραματική αυτή μείωση αποδίδεται στον πόλεμο στο Ιράν και στον ουσιαστικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, που έκοψαν τις προμήθειες από τον Κόλπο.

Το χάσμα στην αναπλήρωση των αποθεμάτων

Η IEA επισημαίνει ότι οι περιοχές που εισάγουν, όπως η Ευρώπη, πρέπει ιδανικά να αντικαταστήσουν τουλάχιστον το 80%, και κατά προτίμηση το 90%, των χαμένων όγκων εισαγωγών από τη Μέση Ανατολή για να αποφευχθούν ελλείψεις κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Ωστόσο, οι καθαρές εισαγωγές της Ευρώπης τον Απρίλιο έφτασαν μόλις το 70% του επιπέδου του Μαρτίου.

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη αύξησε τις εισαγωγές από τις ΗΠΑ και τη Νιγηρία (οι οποίες ανήλθαν σε 221.000 bpdσύμφωνα με τα δεδομένα της Kpler), οι ποσότητες αυτές δεν επαρκούν για να καλύψουν το κενό που άφησε η Μέση Ανατολή.

Πιέσεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα

Η έκθεση της IEA κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη σταθερότητα των εναλλακτικών δικτύων διανομής.

«Με τα ευρωπαϊκά αποθέματα να μειώνονται με ταχύ ρυθμό και τις ροές από τη Μέση Ανατολή να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εκτός σύνδεσης, οι εφοδιαστικές αλυσίδες που σηκώνουν τώρα το βάρος –οι ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ και η Νιγηρία– τεντώνονται για να καλύψουν ένα πολύ μεγαλύτερο κενό. Ελλείψει μιας βραχυπρόθεσμης επίλυσης της κατάστασης στο Ορμούζ, η επανεξισορρόπηση θα απαιτήσει χρόνο».

Πηγή: Reuters

