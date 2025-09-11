Back to Scool: Οι Έλληνες celebrities φωτογραφίζουν τα παιδιά τους στην πρώτη τους ημέρα στο σχολείο

Enikos Newsroom

lifestyle

Με χαμόγελα, ανυπομονησία αλλά και λίγη συγκίνηση άνοιξαν σήμερα τα σχολεία σε όλη την Ελλάδα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Χιλιάδες μαθητές επέστρεψαν στα θρανία, ενώ οι αυλές “πλημμύρισαν” ξανά με φωνές, παιχνίδια και αγκαλιές.

Τα social media γέμισαν με αναρτήσεις από περήφανους γονείς, οι οποίοι φωτογράφισαν τα παιδιά τους στην πρώτη τους ημέρα πίσω στο σχολείο. Ανάμεσα τους και πολλοί Έλληνες celebrities, οι οποίοι θέλησαν να ευχηθούν καλή σχολική χρονιά στα βλαστάρια τους!

Οι αναρτήσεις που έκαναν οι Έλληνες celebrities:

Αθηνά Οικονομάκου

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Athina (@athinao1konomakou)

Βάσω Λασκαράκη

Χριστίνα Μπόμπα

Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου

Φαίη Σκορδά

Λευτέρης Πετρούνιας

Μαρία Φραγκάκη

Δημήτρης Μακαλιάς

Γιώργος Χρανιώτης

Χριστίνα Κοντοβά

Ζέτα Δούκα

Αννίτα Μπραντ

18:24 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

