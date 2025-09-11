Δούκισσα Νομικού: Φωτογραφίζει τα παιδιά της στην πρώτη τους ημέρα στο σχολείο – «Δεν σταματώ να συγκινούμαι»

Το σχολικό κουδούνι χτύπησε ξανά σήμερα, ύστερα από περίπου τρεις μήνες, σηματοδοτώντας την επιστροφή των μαθητών στα θρανία μετά τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ανάμεσα στους μικρούς μαθητές βρέθηκαν και τα παιδιά της Δούκισσας Νομικού και του Δημήτρη Θεοδωρίδη, ο Σάββας και η Αναστασία.

Η παρουσιάστρια, που είναι γνωστή για την τρυφερότητα και την αφοσίωσή της στον ρόλο της μητέρας, συνόδευσε τα παιδιά της στην πρώτη μέρα του σχολείου. Με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τη χαρά αλλά και τη συγκίνησή της για τη σημαντική αυτή στιγμή.

«Καλή σχολική χρονιά να έχουμε, μικροί και μεγάλοι! Δεν σταματώ να συγκινούμαι» έγραψε χαρακτηριστικά η Δούκισσα Νομικού, στέλνοντας τις δικές της ευχές για τη νέα σχολική χρονιά.