Συνάντηση Ανδρουλάκη – Αγγελούδη: «Απέναντι στην αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους δική μας προτεραιότητα η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία»

Enikos Newsroom

πολιτική

Συνάντηση Ανδρουλάκη - Αγγελούδη

Συνάντηση με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη είχε το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ανδρουλάκης: Προτεραιότητά μας η δημόσια Παιδεία – Να στηρίξουν όλα τα κόμματα το Εθνικό Απολυτήριο

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα της παιδείας. Και οι δύο είχαν το πρωί επισκέψεις σε σχολεία της Θεσσαλονίκης. Η κατάσταση στη σχολική στέγη είναι καλύτερη, αλλά υπάρχουν κενά, είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, για να πει από την πλευρά του ο κ. Ανδρουλάκης ότι από την ενημέρωση που είχε από τους εκπαιδευτικούς στο σχολικό συγκρότημα που βρέθηκε στη Δελφών, παρατηρείται 13% μείωση των μαθητών στα σχολεία φέτος στην ανατολική Θεσσαλονίκη και 8% στη δυτική.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα για τη συνάντηση με τον Στέλιο Αγγελούδη, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε:

«Σήμερα είχα τη χαρά να επισκεφθώ τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη με αφορμή την ομιλία μου το Σάββατο στη ΔΕΘ, όπου θα παρουσιάσω το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Απέναντι στην αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, δική μας προτεραιότητα θα είναι η δημόσια παιδεία και η δημόσια υγεία. Μόνο έτσι θα στηριχθούν ουσιαστικά και οι οικογένειες και τα παιδιά και συνολικά η ελληνική κοινωνία.

Επιπλέον με τον δήμαρχο είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης και τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ θα παρουσιάσω το σχέδιο μας ώστε η πόλη να αποτελέσει υπόδειγμα πράσινης, μητροπολιτικής ανάπτυξης, μέσα από μια ολοκληρωμένη, ισόρροπη στρατηγική. Πρέπει να δώσουμε δημιουργική πνοή και τη θέση που αξίζει στη Θεσσαλονίκη μας στο οικονομικό, αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο της χώρας».

