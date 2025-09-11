ΟΗΕ: Την Παρασκευή συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας για την Πολωνία

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει την Παρασκευή κατόπιν αιτήματος της Πολωνίας, μετά την είσοδο μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που θεωρείται ότι ήταν ρωσικά στον εναέριο χώρο της χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σήμερα η νοτιοκορεατική προεδρία του Συμβουλίου.

Το αίτημα για συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας), έλαβε στήριξη από πολλά μέλη του ΣΑ (Σλοβενία, Δανία, Ελλάδα, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο), σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η έκτακτη συνεδρίαση έρχεται σε συνέχεια της πρωτοφανούς νυχτερινής επιχείρησης κατά την οποία η Πολωνία, με τη στήριξη συμμάχων από το ΝΑΤΟ, κατέρριψε πολλαπλά ρωσικά drones που παραβίασαν χθες τον εναέριο χώρο της.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε χθες ότι εν λόγω drones πραγματοποιούσαν επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην δυτική Ουκρανία, και δεν υπήρχε σχέδιο για πλήγματα εντός της Πολωνίας.

Η Βαρσοβία ωστόσο απέρριψε αυτό τον ισχυρισμό μιλώντας για σκόπιμη ενέργεια της Μόσχας και ζήτησε από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, το οποίο προβλέπει διαβουλεύσεις μεταξύ των νατοϊκών συμμάχων σε περίπτωση που ένα από τα κράτη μέλη θεωρήσει ότι υπάρχει απειλή εναντίον του.

