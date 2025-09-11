Welt: 5 ρωσικά drones «στόχευαν» βάση του ΝΑΤΟ στην Πολωνία – «Εσκεμμένη» η παραβίαση του εναέριου χώρου

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στην Ευρώπη η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας -μέλος του ΝΑΤΟ– από περίπου 20 ρωσικά drones, γεγονός που θεωρείται το σοβαρότερο περιστατικό ασφαλείας της Συμμαχίας εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα WELT, οι ενδείξεις ενισχύουν πως η παραβίαση αυτή δεν ήταν κάποιο λάθος, αλλά σκόπιμη ενέργεια.

Νέα στοιχεία

Όπως αποκαλύπτει η WELT, σε εσωτερική ενημέρωση του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης παρουσιάστηκαν νέα, έως τώρα άγνωστα στοιχεία.

Οι προκαταρκτικές έρευνες των πολωνικών αρχών κατέδειξαν ότι πέντε από τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κινήθηκαν σε ευθεία πορεία προς ΝΑΤΟϊκή βάση. Τρία εξ αυτών καταρρίφθηκαν από ολλανδικά μαχητικά F-35, ενώ δύο ακόμη κατέπεσαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η σημασία του συμβάντος είναι κρίσιμη, καθώς η συγκεκριμένη βάση χρησιμοποιείται για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ουκρανία, εξηγεί η γερμανική εφημερίδα.

Ένας ανώτατος αξιωματικός του ΝΑΤΟ δήλωσε στη WELT: «Με βάση τα έως τώρα δεδομένα θεωρούμε ότι τα drones εισήλθαν στον ΝΑΤΟϊκό εναέριο χώρο κατά πάσα πιθανότητα εσκεμμένα».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης έως περίπου τις 6.30 το πρωί, συνολικά 22 με 25 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Και μόνο ο μεγάλος αριθμός τους καθιστά εξαιρετικά απίθανο να πρόκειται για λάθος, σχολιάζει η WELT.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν διέψευσε ευθέως την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, αρνήθηκε όμως κάθε πρόθεση ή επιθετική ενέργεια κατά κράτους-μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Πολωνίας επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του Καταστατικού του ΝΑΤΟ και κάλεσε τους συμμάχους της σε διαβουλεύσεις. Μέσα από σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών και έκτακτων συνεδριάσεων, η Βαρσοβία επιδίωξε να εξασφαλίσει στήριξη και ενίσχυση της ασφάλειάς της.

Παραβίαση και στη Λιθουανία

Ανησυχία στους κόλπους του ΝΑΤΟ προκαλεί και το γεγονός ότι την ίδια ημέρα, στις 10 το πρωί, δύο ακόμη ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, επίσης κράτους-μέλους της Συμμαχίας.

Όπως σημειώνει η WELT, οι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ εκτιμούν ότι με τον τρόπο αυτό η Μόσχα επιχείρησε να «δοκιμάσει» τον βαθμό ετοιμότητας και την ταχύτητα αντίδρασης της Συμμαχίας, καθώς και τα μέσα που θα χρησιμοποιούσε για να αντιμετωπίσει τις εισβολές.

Δεν θεωρείται ότι επρόκειτο για άμεση επίθεση, δεδομένου ότι στα συντρίμμια περίπου 20 drone που βρέθηκαν δεν εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη.