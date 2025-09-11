Πρωθυπουργός Κατάρ: Οργισμένος με την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα – Δοκιμάζονται τα όρια της σχέσης Τραμπ – Νετανιάχου

Λιγότερο από τέσσερις μήνες πριν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε με τον ηγέτη του Κατάρ, επαινώντας το πολυτελές παλάτι του και υπογράφοντας μια εκτεταμένη αμυντική συμφωνία με τη μοναρχία του Κόλπου, έναν βασικό σύμμαχο που φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή.

Η αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ την Τρίτη εναντίον ηγετών της Χάμας στη Ντόχα έχει κλονίσει αυτή τη σχέση, εξοργίζοντας τον Τραμπ και προκαλώντας έντονη καταδίκη από τη Ντόχα και τους δυτικούς συμμάχους.

Οργισμένο το Κατάρ

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ-Θάνι, επέκρινε σφοδρά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε αποκλειστική συνέντευξη στο CNN την Τετάρτη, χαρακτηρίζοντας «βάρβαρη» την απόπειρα δολοφονίας ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα από το Ισραήλ.

«Πιστεύαμε ότι έχουμε να κάνουμε με πολιτισμένους ανθρώπους», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Κατάρ.

«Έτσι συμπεριφερόμαστε και εμείς στους άλλους. Και η ενέργεια που έκανε ο (Νετανιάχου) – δεν μπορώ να την περιγράψω, αλλά είναι μια βάρβαρη ενέργεια».

Ο Αλ-Θάνι πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι η ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα, την Τρίτη, «σκότωσε κάθε ελπίδα» για τους ομήρους που παραμένουν στη Γάζα. «Συναντήθηκα με μια από τις οικογένειες των ομήρων το πρωί της επίθεσης», είπε ο Αλ-Θάνι. «Βασίζονται σε αυτή τη μεσολάβηση (για κατάπαυση του πυρός), δεν έχουν άλλη ελπίδα για αυτό».

«Νομίζω ότι αυτό που έκανε χθες ο Νετανιάχου, απλώς σκότωσε κάθε ελπίδα για αυτούς τους ομήρους», είπε ο Καταριανός πρωθυπουργός.

Η επίθεση στη Ντόχα δεν ήταν παρά «κρατικός τρόμος», δήλωσε επίσης ο Αλ-Θάνι στο CNN. Ο πρωθυπουργός του Κατάρ είχε χρησιμοποιήσει τον ίδιο όρο την Τρίτη, όταν ανέβηκε στο βήμα σε συνέντευξη Τύπου, εμφανώς θυμωμένος, και επέκρινε σφοδρά το Ισραήλ για τις ενέργειές του.

«Δεν έχω λόγια για να εκφράσω πόσο εξοργισμένοι είμαστε από μια τέτοια ενέργεια. Αυτό είναι κρατική τρομοκρατία», δήλωσε ο Αλ-Θάνι στο CNN. «Μας πρόδωσαν».

Θύματα

Ωστόσο δεν αποκάλυψε την τύχη του επικεφαλής της διαπραγματευτής ομάδας της Χαμάς, Χαλίλ Αλ-Χάγια, μετά την επίθεση του Ισραήλ εναντίον της ηγεσίας της οργάνωσης στη Ντόχα την Τρίτη. «Μέχρι στιγμής… δεν υπάρχει επίσημη δήλωση», είπε.

Η Χαμάς είχε αρχικά δηλώσει ότι πέντε από τα μέλη της σκοτώθηκαν στην επίθεση, αλλά το Ισραήλ δεν κατάφερε να εξουδετερώσει την διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της.

Ο Αλ-Θάνι δήλωσε ότι δεν μπορούσε να προβλέψει ποια θα ήταν η αντίδραση της Χαμάς στις τελευταίες προτάσεις των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός αν το Ισραήλ δεν είχε επιτεθεί στη Ντόχα, αλλά είπε ότι πιστεύει ότι το Ισραήλ και η Χαμάς «θα εξαντλήσουν τις ευκαιρίες» τους για να εξασφαλίσουν κατάπαυση του πυρός.

Οι επιθέσεις, που διατάχθηκαν από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και είχαν ως στόχο τα πολιτικά γραφεία της παλαιστινιακής οργάνωσης, σκότωσαν έναν πράκτορα ασφαλείας του Κατάρ και πέντε άλλα άτομα, αλλά δεν κατάφεραν να σκοτώσουν τους ηγέτες της Χαμάς.

Δοκιμάζονται τα όρια

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «πολύ δυσαρεστημένος με κάθε πτυχή» της ισραηλινής επιχείρησης.

Παρόλο που εξέφρασε την αγανάκτησή του, η επίθεση αυτή δεν είναι πιθανό να αλλάξει τη βασική προσέγγιση του Αμερικανού προέδρου απέναντι στο Ισραήλ, σύμφωνα με αναλυτές και αξιωματούχους των ΗΠΑ. Αν μη τι άλλο, οι βομβαρδισμοί υπογράμμισαν την ψυχρή προσέγγιση που κρύβεται πίσω από τη σχέση Τραμπ-Νετανιάχου.

Το Ισραήλ έχει δείξει ότι δεν φοβάται να ενεργήσει ενάντια στα συμφέροντα των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν προειδοποίησε επίσημα την Ουάσινγκτον για την επικείμενη βομβιστική εκστρατεία της την Τρίτη, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Αυτό θύμισε την επίθεση του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν το Ισραήλ τραυμάτισε χιλιάδες μέλη της μαχητικής οργάνωσης με παγιδευμένους βομβιστικούς μηχανισμούς, χωρίς να ενημερώσει τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έχει εκφράσει κατά καιρούς τη δυσαρέσκειά του προς τον Νετανιάχου. Ωστόσο, η κυβέρνησή του έχει υποστηρίξει σθεναρά την εκστρατεία του Ισραήλ για την αποδυνάμωση της Χαμάς και του έχει επιτρέψει να αναλάβει σε μεγάλο βαθμό την ηγεσία σε βασικά ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Σε αυτό το θέμα, νομίζω ότι ο Τραμπ είναι ενοχλημένος από τις τακτικές του Νετανιάχου», δήλωσε στο Reuters ο Άαρον Ντέιβιντ Μίλερ, ανώτερος ερευνητής στο Carnegie Endowment for International Peace και βετεράνος διαπραγματευτής ειρήνης των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Μίλερ πρόσθεσε: «Το ένστικτο (του Τραμπ) είναι ότι συμφωνεί με την άποψη του Νετανιάχου, ότι η Χαμάς δεν μπορεί απλώς να αποδυναμωθεί ως στρατιωτική οργάνωση. Πρέπει να αποδυναμωθεί ριζικά».

Όταν το Reuters ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να σχολιάσει το θέμα, παρέπεμψε το ειδησεογραφικό πρακτορείο σε δηλώσεις του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social την Τρίτη το βράδυ, κατά τις οποίες είπε ότι οι βομβαρδισμοί δεν προωθούσαν τα συμφέροντα των ΗΠΑ ή του Ισραήλ.

«Ωστόσο», έγραψε ο Τραμπ, «η εξάλειψη της Χαμάς, που έχει επωφεληθεί από τη δυστυχία των κατοίκων της Γάζας, είναι ένας αξιόλογος στόχος».

Την Τετάρτη, ο Νετανιάχου προειδοποίησε το Κατάρ να απελάσει τους αξιωματούχους της Χαμάς ή να «τους παραδώσει στη δικαιοσύνη. Διότι αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς».

Κατηγόρησε επίσης το Κατάρ ότι παρέχει ασφαλές καταφύγιο και χρηματοδότηση στη Χαμάς, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Ντόχα.

Κατάρ: Απερίσκεπτη επίθεση

Σε δήλωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ καταδίκασε την επίθεση του Ισραήλ λέγοντας: «Θα συνεργαστούμε με τους εταίρους μας για να διασφαλίσουμε ότι ο Νετανιάχου θα λογοδοτήσει και ότι οι απερίσκεπτες και ανεύθυνες ενέργειές του θα τερματιστούν».

«Ο Νετανιάχου γνωρίζει πολύ καλά ότι η φιλοξενία του γραφείου της Χαμάς πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών διαμεσολάβησης του Κατάρ που ζήτησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ», πρόσθεσε το υπουργείο.