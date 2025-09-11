Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Σε σοκ η παγκόσμια κοινότητα – O «μάρτυρας» του MAGΑ και οι πολιτικές αντιδράσεις

Σε εξέλιξη είναι το ανθρωποκυνηγητό των αμερικανικών Αρχών για τον εντοπισμό του δράστη της εν ψυχρώ δολοφονίας του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή και ινφλουένσερ Τσάρλι Κερκ, που σκοτώθηκε με μια σφαίρα κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε ανοιχτό χώρο στο πανεπιστήμιο Utah Valley, στη Γιούτα, την Τετάρτη (10/9) με την παγκόσμια κοινότητα να παραμένει σε σοκ.

Η στιγμή της δολοφονίας

Η στιγμή της δολοφονίας του Κερκ, αποτυπώθηκε σε βίντεο με τις εικόνες να είναι ιδιαίτερα σκληρές. Με την ομιλία να είναι σε εξέλιξη και τον Κερκ να δέχεται ερωτήσεις από το κοινό έχοντας στο χέρι ένα μικρόφωνο, ξαφνικά ακούγεται ένας πυροβολισμός και σχεδόν αμέσως ο 31χρονος Κερκ πέφτει χτυπημένος από την καρέκλα του γεμάτος αίματα, ενώ το μόνο που πρόλαβε να κάνει ήταν μια κίνηση με το χέρι του προς τον λαιμό του, όπου και τον βρήκε η σφαίρα.

Otro ángulo del disparo a Charlie Kirk. La izquierda siempre es asesina. pic.twitter.com/WFsXEEBBZG — IRON (@GordoSuperavit) September 10, 2025

Αμέσως μετά στον χώρο επικράτησε πανδαιμόνιο με τους παρευρισκόμενους να σκορπάνε σε διάφορες κατευθύνσεις μέσα σε πανικό, ενώ η ομάδα ασφαλείας που συνόδευε τον Κερκ τον μετέφερε στα χέρια για να τον βάλει σε ένα αυτοκίνητο ώστε να διακομιστεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής.

Video showing Charlie Kirk being carried into a waiting truck to go to the hospital in Utah pic.twitter.com/XfoAPntfMZ — Cassandra “Cassy” Coelho R.🪬 (@IDontCareBear1) September 10, 2025

Ο Τσάρλι Κερκ, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν δεχθεί τους πυροβολισμούς, μιλούσε με τον κόσμο. Εκείνη τη στιγμή μάλιστα συνομιλούσε με έναν άνθρωπο για τους μαζικούς πυροβολισμούς στις ΗΠΑ.

«Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;», ακούγεται να ρωτάει άτομο από το κοινό με τον Τσάρλι Κερκ να του δίνει την απάντηση: «Πολλοί».

Τότε ο ίδιος άνθρωπος είπε στον ακτιβιστή πως ήταν μόλις 5, και ο Κερκ τον ρώτησε «μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;». Αυτές ήταν και οι τελευταίες λέξεις του.

Look closely at the roof the shooter is running away just after Charlie was shot. pic.twitter.com/zvEcBXlIj3 — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) September 10, 2025

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του Κερκ

Την είδηση του θανάτου του Κερκ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ καθώς για αρκετές ώρες δεν υπήρχε ενημέρωση αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του, αν και άνθρωποι του Πανεπιστημίου δήλωσαν ότι είχε χτυπηθεί σοβαρά. «Από ό,τι γνωρίζουμε, χτυπήθηκε και μεταφέρθηκε από την ομάδα ασφαλείας του μακριά από τις εγκαταστάσεις», δήλωσε μετά το χτύπημα ο εκπρόσωπος του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

«Ο Σπουδαίος, και μάλιστα Θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, πέθανε. Κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν είχε την Καρδιά των Νέων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής καλύτερα από τον Τσάρλι. Αγαπήθηκε και θαυμάστηκε από ΟΛΟΥΣ, ειδικά από εμένα, και τώρα, δεν είναι πια μαζί μας. Μελάνια και τα συλλυπητήριά μου στην όμορφη σύζυγό του Έρικα και την οικογένειά του. Τσάρλι, σε αγαπάμε!», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Δείτε την ανάρτησή του

Παράλληλα, ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες στις ΗΠΑ σε ένδειξη τιμής.

«Σε ένδειξη τιμής στον Τσάρλι Κερκ, αληθινά σπουδαίο Αμερικανό πατριώτη, διατάσσω όλες οι αμερικανικές σημαίες απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ να κυματίζουν μεσίστιες ως το απόγευμα της Κυριακής στις 18:00» (τοπική ώρα· στη 01:00 της Δευτέρας ώρα Ελλάδας), ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

Παράλληλα, τον χαρακτήρισε μέσω Truth Social «μάρτυρα», αποδίδοντας με τη σειρά του την ευθύνη για τον φόνο του νεαρού στη ρητορική της «ριζοσπαστικής αριστεράς» και διαμηνύοντας πως η κυβέρνησή του «θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν»

Σύγχυση για το αν συνελήφθη ο δράστης

Χαρακτηριστικό πάντως είναι το γεγονός ότι μετά το περιστατικό επικράτησε σύγχυση για το αν τελικά είχε συλληφθεί ο δράστης ή όχι.

Ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ, πιστός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως ο ύποπτος για τη δολοφονία βρίσκεται υπό κράτηση.

Την ίδια πληροφορία έδωσε ο κυβερνήτης στη Γιούτα, ο Τσάρλι Κοξ, κάνοντας ωστόσο λόγο για «πρόσωπο ενδιαφέροντος» υπό κράτηση, κάτι που δεν σημαίνει απαραιτήτως πως πρόκειται για τον δράστη.

Αντίθετα, ο Μπο Μέισον, επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας στη Γιούτα, είπε πως ο δράστης της δολοφονίας διαφεύγει τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Και το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο πηγές του στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετέδωσε πως ο δράστης δεν έχει καν ταυτοποιηθεί.

Αρκετές ώρες μετά, ο Πατέλ με ανάρτησή του έκανε γνωστό πως ένας ύποπτος που κρατείτο αφού όπως έγραψε ανακρίθηκε αφέθηκε τελικά ελεύθερος.

«Ο υποκείμενος σε κράτηση αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από ανάκριση από τις Αρχές. Η έρευνά μας συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε να δημοσιοποιούμε πληροφορίες με στόχο τη διαφάνεια», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο διευθυντής του FBI.

The subject in custody has been released after an interrogation by law enforcement. Our investigation continues and we will continue to release information in interest of transparency https://t.co/YXsG6YpFR5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025

«Πολιτικό» το κίνητρο

Αναφορικά με το κίνητρο της δολοφονίας, εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών σημείωσαν στο πλαίσιο της ενημέρωσης προς τα ΜΜΕ ότι είναι «πολιτικό», ενώ σημειώθηκε ότι ο Κερκ σκοτώθηκε με μια μόνο βολή από ελεύθερο σκοπευτή που ήταν τοποθετημένος σε κάποιο σημείο του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Παράλληλα, οι Αρχές τόνισαν ότι κατά πάσα πιθανότητα ο δράστης δεν είχε συνεργό.

Τραμπ: Η πιο σκοτεινή στιγμή στην ιστορία της χώρας

Μερικές ώρες αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε τηλεοπτικό διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό έπειτα από την εν ψυχρώ δολοφονία του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ.

«Αυτή είναι μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τέρας που του επιτέθηκε επιτέθηκε ενάντια σε όλη την Αμερική. Λόγω αυτής της ειδεχθούς πράξης, η φωνή του Τσάρλι δεν φιμώθηκε, αλλά έγινε ακόμη μεγαλύτερη. Είθε ο Θεός να ευλογεί την οικογένειά του και τις ΗΠΑ», είπε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την «οργή και θλίψη» του για τη δολοφονία του Κερκ, η οποία σημειώθηκε σε πανεπιστημιακό χώρο στην πολιτεία της Γιούτα.

Ο Ρεπουμπλικανός περιέγραψε τον Κερκ ως ένα πρόσωπο που «ενέπνευσε εκατομμύρια» πολίτες και δήλωσε ότι «όλοι όσοι τον γνώρισαν και τον αγαπούσαν είναι ενωμένοι, σε κατάσταση σοκ και τρόμου».

TO MY GREAT FELLOW AMERICANS… pic.twitter.com/oRsrE5TTHr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2025

Μηνύματα από Μπάιντεν και Ομπάμα

Η εν ψυχρώ δολοφονία του Κερκ καταδικάστηκε κι από τους δύο πρώην προέδρους των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και Μπαράκ Ομπάμα.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο Μπάιντεν σημείωσε ότι δεν υπάρχει χώρος για πολιτική βία στις ΗΠΑ και απηύθυνε έκκληση αυτή να σταματήσει τώρα.

«Δεν υπάρχει χώρος στη χώρα μας για τέτοιου είδους βία. Πρέπει να σταματήσει τώρα. Η Τζιλ και εγώ προσευχόμαστε για την οικογένεια και τους αγαπημένους του Τσάρλι Κερκ», έγραψε ο χαρακτηριστικά ο Μπάιντεν.

There is no place in our country for this kind of violence. It must end now. Jill and I are praying for Charlie Kirk’s family and loved ones. — Joe Biden (@JoeBiden) September 10, 2025

Ο Μπαράκ Ομπάμα καταδίκασε κι αυτός με τη σειρά του την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, τονίζοντας σε ανάρτησή του ότι «αυτού του είδους η απεχθής βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας». Παράλληλα, τονίζει ότι δεν είναι γνωστό το κίνητρο της πράξης αυτής.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι ώθησε το άτομο που πυροβόλησε και σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, αλλά αυτό το είδος απεχθούς βίας δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας. Η Μισέλ και εγώ θα προσευχόμαστε για την οικογένεια του Τσάρλι απόψε, ειδικά για τη σύζυγό του Έρικα και τα δύο μικρά παιδιά τους», έγραψε ο Ομπάμα.

We don’t yet know what motivated the person who shot and killed Charlie Kirk, but this kind of despicable violence has no place in our democracy. Michelle and I will be praying for Charlie’s family tonight, especially his wife Erika and their two young children. — Barack Obama (@BarackObama) September 10, 2025

Η είδηση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ προκάλεσε και την αντίδραση της Τζόρτζια Μελόνι.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε μέσω X ότι «η είδηση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, νεαρού και δημοφιλή ρεπουμπλικανού ακτιβιστή, προκαλεί σοκ».

«Πρόκειται για μια φρικτή δολοφονία, μια βαθιά πληγή για όποιον πιστεύει στην δημοκρατία και για όποιον πιστεύει στην ελευθερία. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στους συγγενείς του και στην αμερικανική συντηρητική κοινότητα», πρόσθεσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας.

Sconvolge la notizia dell’uccisione di Charlie Kirk, giovane e seguito attivista repubblicano.

Un omicidio atroce, una ferita profonda per la democrazia e per chi crede nella libertà.

Il mio cordoglio alla sua famiglia, ai suoi cari e alla comunità conservatrice americana. pic.twitter.com/jz5Bxvq9BE — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 10, 2025

«Μάρτυρας» του κινήματος MAGA

Μεγάλα ονόματα του κινήματος MAGA («Make America Great Again»), που εμπνέεται από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τον Τσάρλι Κερκ «μάρτυρα», που έπεσε υπερασπιζόμενος τις συντηρητικές και χριστιανικές αξίες, μετά τον θάνατο του ίνφλουενσερ, 31 ετών, από σφαίρα στη Γιούτα.

«Το κίνημα που ίδρυσε ο Τσάρλι Κερκ δεν θα σταματήσει ποτέ», διαβεβαίωσε ο Τζακ Ποσόμπιεκ, άλλος ίνφλουενσερ της άκρας δεξιάς, σε συζήτησή του με τον Στιβ Μπάνον, άλλοτε κορυφαίο σύμβουλο του Λευκού Οίκου, μορφή του υπερσυντηρητικού χώρου.

«Πρέπει να δείξουμε ατσάλινη θέληση. Ο Τσάρλι Κερκ έπεσε στο μέτωπο», πέταξε αυτός ο τελευταίος στο Real America’s Voice, δίκτυο στο οποίο νεαρός πόντκαστερ παρουσίαζε εκπομπή.

Μετά τη σύγχυση που επικράτησε αρχικά, έγινε σαφές πως ο δράστης δεν έχει συλληφθεί, «ύποπτος» που είχε τεθεί υπό κράτηση αφέθηκε ελεύθερος και έρευνα συνεχίζεται. Δεν έχει αναφερθεί κανένα πιθανό κίνητρο για τον φόνο. Ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης στη Γιούτα (δυτικά) Σπένσερ Κοξ πάντως δεν έχει καμιά αμφιβολία: επρόκειτο για «πολιτική δολοφονία».

«Άναψε σπίρτο στην Αμερική και νομίζω πως η αμερικανική δεξιά, πάνω απ’ όλα η νεολαία, δεν θα το ανεχτεί αυτό», τον θάνατο μιας από τις πιο γνωστές φωνές της, ανέφερε ο Ματ Μπόιλ, αντιπρόσωπος του ακροδεξιού ιστότοπου Breitbart News, και αυτός συνομιλώντας με τον Στιβ Μπάνον.

«Ο Τσάρλι Κερκ είναι Αμερικανός μάρτυρας», έκρινε μέσω X ο Μπένι Τζόνσον, άλλος πόντκαστερ που παρακολουθούν πολλοί τραμπιστές.

Ίδια φρασεολογία χρησιμοποίησε ο Κέβιν Ρόμπερτς, πρόεδρος του Heritage Foundation, υπερσυντηρητικού κέντρου μελετών οι ιδέες του οποίου επαναλαμβάνονται συχνά από τα προεδρικά χείλη.

«Το μαρτύριό του (ο θάνατός του) πρέπει να γίνουν σημείο καμπής για τη χώρα μας», τόνισε σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λογοπαίγνιο με τον τίτλο του κινήματος νεολαίας του οποίου υπήρξε συνιδρυτής ο θανών, Turning Point USA («σημείο καμπής»).

Ο Τσάρλι Κερκ «έπεσε μάρτυρας. Πολλοί θα σηκωθούν για να τον αντικαταστήσουν», προεξόφλησε ο Τζόναθαν Λούκροι, άλλοτε επαγγελματίας παίκτης του μπέιζμπολ, φλογερός οπαδός του προέδρου Τραμπ.

Οι πιο σκληροπυρηνικοί δεν περίμεναν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για να υποδείξουν πως ευθύνεται «η αριστερά». Παρότι πολλά στελέχη των δημοκρατικών πολύ γρήγορα και χωρίς περιστροφές καταδίκασαν την επίθεση.

«Η αριστερά δεν μπόρεσε να τον νικήσει στον διάλογο και τώρα τον σκότωσε», υποστήριξε ο Κλέι Τράβις, παρουσιαστής και σχολιαστής δημοφιλής στους τραμπιστές.

«Η αριστερά είναι το κόμμα του φόνου», πλειοδότησε ο Ίλον Μασκ μέσω X.

«Η αριστερά προκαλεί τη βία», είναι «δαιμονική», «αυτοί είναι οι ένοχοι», αποφάνθηκε και ο ευαγγελικός πάστορας Μαρκ Ντρίσκολ μέσω της ίδιας πλατφόρμας.

Η πολιτική βία είναι «χαραγμένη στον πολιτικό κώδικα των προοδευτικών», κατά τον Ντέιβ Ρούμπιν, πόντκαστερ της άκρας δεξιάς.

«Δεν είμαστε ριζοσπαστικοί τύποι. Αλλά αν νομίζετε πως θα φιμώσετε το κίνημα, σας περιμένει άσχημο ξύπνημα», διεμήνυσε ο Γκρεγκ Γκάτφελντ, παρουσιαστής του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

Η βουλεύτρια Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, της προοδευτικής πτέρυγας των δημοκρατικών, εκτίμησε πως η δολοφονία θα μπορούσε να προκαλέσει κύμα «χάους και πολιτικής βίας».

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ

Γεννημένος σε προάστιο στο Σικάγο, πιστός χριστιανός, υποστηρικτής της οπλοφορίας, ο ίνφλουενσερ της δεξιάς, πατέρας δυο παιδιών, πιστωνόταν από τον πρόεδρο Τραμπ σημαντικό μερίδιο της νίκης του διότι κινητοποίησε νέους υπέρ του.

Οπαδός της παραδοσιακής μορφής της οικογένειας και των σχέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών, υπήρξε πέρυσι καίριος αναμεταδότης της ιδεολογίας του Ντόναλντ Τραμπ στους νεαρούς άνδρες ψηφοφόρους.

Ο Κερκ, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της συντηρητικής νεανικής οργάνωσης Turning Point USA, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση της υποστήριξης των νέων προς τον Τραμπ τον Νοέμβριο. Οι εκδηλώσεις του σε πανεπιστημιουπόλεις σε όλη τη χώρα συνήθως προσελκύουν μεγάλο πλήθος.

Η Turning Point ιδρύθηκε στα προάστια του Σικάγου το 2012 από τον Κερκ, τότε 18 ετών, και τον Γουίλιαμ Μοντγκόμερι, ακτιβιστή του Tea Party, με σκοπό να προσηλυτίσει τους φοιτητές των πανεπιστημίων υπέρ των χαμηλών φόρων και της περιορισμένης κυβέρνησης. Δεν ήταν άμεση επιτυχία.

Ωστόσο, ο ζήλος του Κερκ να αντιμετωπίσει τους φιλελεύθερους στον ακαδημαϊκό χώρο τελικά κέρδισε μια ομάδα επιδραστικών συντηρητικών χρηματοδοτών.

Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις, η Turning Point υποστήριξε με ενθουσιασμό τον Τραμπ μετά την εξασφάλιση της υποψηφιότητας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος το 2016. Ο Κερκ υπηρέτησε ως προσωπικός βοηθός του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του μεγαλύτερου γιου του προέδρου των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Σύντομα, ο Κερκ απέκτησε τακτική παρουσία στην τηλεόραση, όπου επαινούσε τον τότε πρόεδρο. Ο Τραμπ και ο γιος του ήταν εξίσου ενθουσιώδεις και μιλούσαν συχνά για την Turning Point.