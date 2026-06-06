«Το Τελευταίο Νησί»: Τα ένοχα μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια στο συγκλονιστικό φινάλε της σειράς

Μη χάσετε το συγκλονιστικό φινάλε της δραματικής σειράς «Το Τελευταίο Νησί», που μεταδίδεται από την ΕΡΤ1, την Κυριακή 7 Ιουνίου, στις 22:00.

Η Δέσποινα βλέπει το όνειρό της να διαλύεται και καταρρέει

Η μόλυνση βγαίνει στην επιφάνεια. Τοξικά βαρέλια στη θάλασσα, άρρωστοι κάτοικοι, φόβος και πανικός επικρατούν παντού. Ο Παύλος αποφασίζει να σπάσει τη σιωπή του, ενώ ο Στέφανος προσπαθεί απεγνωσμένα να καλύψει τα ίχνη του. Η Δέσποινα βλέπει το όνειρό της να διαλύεται και καταρρέει, αλλά αρνείται να υποχωρήσει, ακόμα και όταν η έκτακτη συνέλευση διχάζει το νησί στα δύο. Η Εύα εκμυστηρεύεται στον Σταμάτη τη δύσκολη ζωή που έζησε μακριά του, ο Γιώργος αποκαλύπτει τραύματα από την παιδική του ηλικία, και ο Στρατής υπόσχεται στον Λάζαρο ότι θα τον πάρει φύγουν από το νησί. Η μόλυνση απλώνεται. Θα καταφέρει η φύση να βρει τον δρόμο μόνη της;

Τι θα δούμε στο συγκλονιστικό φινάλε της σειράς

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, στις 22:00

Επεισόδιο 29ο: «Η απόφαση»

H αλήθεια για τη μόλυνση του νησιού αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια, ενώ οι κάτοικοι έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους. Τοξικά βαρέλια εμφανίζονται στη θάλασσα και όλο και περισσότεροι αρρωσταίνουν, προκαλώντας φόβο και πανικό. Ο Παύλος αποφασίζει πως δεν μπορεί άλλο να σωπαίνει. Η Δέσποινα καταρρέει ψυχολογικά, βλέποντας το όνειρό της για το νησί να διαλύεται, ενώ ο Στέφανος προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη του.

Η Μαρία ανησυχεί όλο και περισσότερο για τον Γιώργο, καθώς η μόλυνση δείχνει να εξαπλώνεται. Παράλληλα, η Εύα αποκαλύπτει στον Σταμάτη τη δύσκολη ζωή που έκανε μακριά του όλα αυτά τα χρόνια κι εκείνος παίρνει μια δύσκολη απόφαση για τη σχέση τους. Ο Παύλος, η Μαρία και ο Σταμάτης παίρνουν μια μεγάλη απόφαση, με στόχο να σώσουν ότι προλαβαίνουν.

Επεισόδιο 30ό: «Το τελευταίο νησί»

Στο τελευταίο επεισόδιο, το νησί αναγκάζεται να έρθει αντιμέτωπο με την αλήθεια. Η Δέσποινα, ο Παύλος και η Μαρία συγκαλούν έκτακτη συνέλευση, που θα διχάσει το νησί. Παράλληλα, ο Γιώργος εκμυστηρεύεται στον Σταμάτη μνήμες από τη βίαιη παιδική του ηλικία. Την ίδια ώρα, ο Στέφανος αποφασίζει να χτυπήσει ανοιχτά τον Παύλο, που παράκουσε τις εντολές του, με το υπόγειο να αποτελεί και την τελική αρένα για τους δυο τους.

Την ώρα που ο Λάζαρος παλεύει με την αρρώστια, ο Στρατής υπόσχεται πως θα φύγουν μαζί από το νησί, μόλις τελειώσει ο εφιάλτης. Μέσα στο χάος, η Δέσποινα συνειδητοποιεί τα λάθη της, αλλά δεν τα παρατά. Η μόλυνση θα συνεχίσει να υπάρχει και κυριολεκτικά και μεταφορικά στο νησί. Θα καταφέρει η φύση να βρει τον δρόμο μόνη της;

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Σκηνοθεσία: Φίλιππος Τσίτος

Σενάριο: Γιώργος Τελτζίδης, Κάτια Παπαϊωάννου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Νικόλας Καρανικόλας

Μουσική: Κωνσταντής Παπακωνσταντίνου

Εκτέλεση παραγωγής: VIEW MASTER FILMS

Παραγωγοί: Γιώργος Κυριάκος, Κώστας Λαμπρόπουλος

Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Ανδρέας Κωνσταντίνου (Παύλος), Δανάη Σκιάδη (Μαρία), Θοδωρής Αθερίδης (Σταμάτης), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα), Μιχάλης Ιατρόπουλος (Μάνος), Θανάσης Μπανούσης (Γιώργος), Παναγιώτα Παπαδημητρίου (Βασιλική), Ανδρέας Λαμπρόπουλος (Λάζαρος), Θάνος Αλεξίου (Πέτρος), Νίκος Μέλλος (Στρατής), Ελευθερία Κόμη (Λένα), Θάλεια Παπακώστα (Λίζα) και η Ναταλία Τσαλίκη