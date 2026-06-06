Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Σήμερα η απολογία του 41χρονου συζυγοκτόνου στην ανακρίτρια

Σήμερα Σάββατο απολογείται ο δράστης της φρικιαστικής γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, ο σύζυγος της 39χρονης Βασιλικής την οποία κυριολεκτικά κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές. Ο δράστης πέρασε ξανά χθες το πρωί το κατώφλι της αρμόδιας ανακρίτριας από την οποία πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι δέχτηκε επίθεση, κάτι που άλλωστε υποστήριξε σε δηλώσεις του και ο δικηγόρος του.

Ο 41χρονος φέρει μώλωπες στο πρόσωπο, εντούτοις δεν πείθει τις διωκτικές αρχές, οι οποίες πιστεύουν ότι οι μώλωπες προήλθαν από την προσπάθεια της 39χρονης να σώσει τη ζωή της. Πάλεψε με τον σύζυγο και φονιά της και για τον λόγο αυτό εκείνος έφερε αμυντικά τραύματα.

Σημειώνεται ότι αργά το βράδυ της Πέμπτης, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας για ένα οφθαλμολογικό πρόβλημα που ανέφερε κι επέστρεψε στα κρατητήρια της αστυνομίας περίπου δύο ώρες μετά.

Στο επίκεντρο οι ηχητικές καταγραφές που εντοπίστηκαν στο γραφείο του 41χρονου

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αστυνομικών αρχών και της προανακριτικής διαδικασίας βρίσκονται πλέον οι ηχητικές καταγραφές που εντοπίστηκαν στον χώρο εργασίας του κατηγορούμενου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις συγκεκριμένες καταγραφές φέρεται να περιλαμβάνονται συνομιλίες της 39χρονης συζύγου του, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί με ποιον τρόπο πραγματοποιούνταν αυτές οι καταγραφές.

Οι αστυνομικοί φέρονται να αναζητούν τις συσκευές με τις οποίες γινόταν η παρακολούθηση και από τις οποίες προήλθαν τα ηχητικά. Δεν αποκλείεται όμως αυτές να εξαφανίστηκαν πριν από το έγκλημα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν προσεκτικά το περιεχόμενό τους, ενώ παράλληλα ερευνούν την προέλευση και τις συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργήθηκαν. Πρόκειται για ένα από τα σημεία της έρευνας που θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς ενδέχεται να φωτίσουν πτυχές της σχέσης του ζευγαριού και της καθημερινότητάς τους πριν από το έγκλημα.

Στο μικροσκόπιο τα ψηφιακά πειστήρια

Παράλληλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (USB) και άλλα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν έχουν αποσταλεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛΑΣ, όπου εξετάζονται εξονυχιστικά.

Οι αναλύσεις των ψηφιακών ευρημάτων αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας, καθώς ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις στο βασικό ερώτημα που απασχολεί τις αρχές: αν πρόκειται για ένα έγκλημα που είχε προμελετηθεί ή για μια πράξη που τελέστηκε έπειτα από έντονη λογομαχία, όπως πλέον φέρεται να υποστηρίζει ο 41χρονος.

Παράλληλα, αναζητούνται απαντήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε η γυναίκα τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με μαρτυρίες προσώπων από το περιβάλλον της, η 39χρονη φέρεται να είχε εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία της να απομακρυνθεί από τη σχέση, ενώ άνθρωποι που τη γνώριζαν περιγράφουν μια καθημερινότητα ιδιαίτερα πιεστική και ασφυκτική. Οι ίδιες μαρτυρίες κάνουν λόγο για μια γυναίκα που προσπαθούσε να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση, αισθανόμενη συχνά εγκλωβισμένη.