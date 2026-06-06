Πανελλήνιες 2026: Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ διαγωνίζονται σήμερα Σάββατο στις Πανελλήνιες σε μαθήματα ειδικότητας.
Συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι:
- Ηλεκτροτεχνία 2,
- Αρχιτεκτονικό Σχέδιο,
- Προγραμματισμός Υπολογιστών
- και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.
Οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00.
Η διάρκεια εξέτασης είναι 3 ώρες, με εξαίρεση το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, που διαρκεί 4 ώρες.
Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.