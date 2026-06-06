Πανελλήνιες 2026: Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

Σήμερα Σάββατο, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ διαγωνίζονται στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 σε μαθήματα ειδικότητας, όπως Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης. Οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30, με υποχρεωτική προσέλευση έως τις 8:00, και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

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Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ διαγωνίζονται σήμερα Σάββατο στις Πανελλήνιες σε μαθήματα ειδικότητας.
  • Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι η Ηλεκτροτεχνία 2, το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, ο Προγραμματισμός Υπολογιστών και η Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.
  • Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ διαγωνίζονται σήμερα Σάββατο στις Πανελλήνιες σε μαθήματα ειδικότητας.

Συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι:

  • Ηλεκτροτεχνία 2,
  • Αρχιτεκτονικό Σχέδιο,
  • Προγραμματισμός Υπολογιστών
  • και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00.

Η διάρκεια εξέτασης είναι 3 ώρες, με εξαίρεση το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, που διαρκεί 4 ώρες.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

 

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