Πανελλήνιες 2026: Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

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Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ διαγωνίζονται σήμερα Σάββατο στις Πανελλήνιες σε μαθήματα ειδικότητας.

Συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι:

Ηλεκτροτεχνία 2,

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο,

Προγραμματισμός Υπολογιστών

και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00.

Η διάρκεια εξέτασης είναι 3 ώρες, με εξαίρεση το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, που διαρκεί 4 ώρες.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.