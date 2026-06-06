Σαν σήμερα 6 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Ημέρα της Ρωσικής Γλώσσας
- Παγκόσμια Ημέρα κατά των Παρασίτων
Γεγονότα
- 552: Ο Στρατός του Βυζαντίου, υπό τον Στρατηγό Ναρσή, ανακαταλαμβάνει τη Ρώμη, την οποία κατείχαν οι Γότθοι. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός πραγματοποιεί έτσι το όραμα της αποκαταστάσεως της Αυτοκρατορίας στην παλαιά της έκταση και αίγλη.
- 1822: Ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την οθωμανική ναυαρχίδα στη Χίο, παίρνοντας εκδίκηση για τη Σφαγή της Χίου. Σκοτώνονται 2.000 Οθωμανοί ναυτικοί και αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων και ο ναύαρχος Καρά Αλής.
- 1850: Ο Λιβάι Στράους παρουσιάζει το πρώτο παντελόνι τζιν.
- 1933: Νέα δολοφονική απόπειρα σημειώνεται κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου, αυτή τη φορά στην Αθήνα, την ώρα που βρίσκεται μαζί με τη σύζυγό του Έλενα στο αυτοκίνητο.
- 1944: «D-Day». Οι Σύμμαχοι αποβιβάζονται στη Νορμανδία και αρχίζει η μεγάλη επίθεση, που θα κρίνει κατά πολύ τον τελικό νικητή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
- 1949: Ο Τζωρτζ Όργουελ εκδίδει το δυστοπικό μυθιστόρημα Χίλια Εννιακόσια Ογδόντα Τέσσερα.
- 1965: Οι Rolling Stones κυκλοφορούν το «(I Can’t Get No) Satisfaction».
- 1968: Δολοφονία του Ρόμπερτ Κένεντι: Ο Ρόμπερτ Κένεντι, γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος από τη Νέα Υόρκη και αδελφός του 35ου προέδρου Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, υποκύπτει στα τραύματά του από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε στις 5 Ιουνίου.
- 1984: O Ρώσος μαθηματικός Αλεξέι Πάζιτνοφ παρουσιάζει το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι – παζλ «Tetris». Η ονομασία του προέρχεται από το ελληνικό αριθμητικό πρόθημα «τέτρα-» και τη λέξη «τένις».
Γεννήσεις
- 1875: Τόμας Μαν, Γερμανός συγγραφέας, που βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1929. («Το μαγικό βουνό», «Δρ Φάουστους», «Θάνατος στη Βενετία»). Στο αριστούργημά του, «Το Μαγικό Βουνό» (1924), για το οποίο τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας (1929), περιγράφει τις σκέψεις ενός ετοιμοθάνατου φυματικού γύρω από την ζωή, την ασθένεια, την επιστήμη και τον θάνατο αντικατοπτρίζοντας παράλληλα τη γενικότερη κατάσταση φθοράς και έκπτωσης των αξιών της Ευρώπης λίγο πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. (Θαν. 12/8/1955)
- 1931: Κική Δημουλά, Ελληνίδα ποιήτρια. (Θαν. 22/2/2020)
- 1951: Μαριέττα Γιαννάκου, Ελληνίδα πολιτικός.
- 1952: Ανδρέας Μικρούτσικος, Έλληνας τραγουδοποιός.
- 1959: Γεώργιος Βουλγαράκης, Έλληνας πολιτικός
- 1960: Στιβ Βάι, Αμερικάνος βιρτουόζος κιθαρίστας.
- 1969: Ματθίλδη Μαγγίρα, Ελληνίδα ηθοποιός.
- 1970: Τάκης Ζαχαράτος, Έλληνας μίμος, ηθοποιός και τραγουδιστής.
Θάνατοι
- 1832: Τζέρεμι Μπένθαμ, Άγγλος φιλόσοφος, ο ιδρυτής του σύγχρονου Ωφελιμισμού και πνευματικός ηγέτης του ριζοσπαστικού κινήματος στην Αγγλία.
- 1916: Μιχαήλ Μητσάκης, Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας. (Γεν. 1863)
- 1943: Παντελής Πουλιόπουλος, Έλληνας πολιτικός.
- 1961: Καρλ Γιουνγκ, Έλβετός ψυχίατρος και ψυχαναλυτής, εισηγητής της αναλυτικής ψυχολογίας. (Γεν. 26/7/1875)
- 1968: Ρόμπερτ Κένεντι, γερουσιαστής και αδελφός του Αμερικανού προέδρου Τζον Κένεντι. (Γεν. 20/11/1925)
- 2023: Γιάννης Φλωρινιώτης Έλληνας τραγουδιστής.