Σαν σήμερα 6 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Το άρθρο παρουσιάζει τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 6 Ιουνίου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον κόσμο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ιστορικών στιγμών. Περιλαμβάνει επετείους, σημαντικά γεγονότα όπως η D-Day και η δολοφονία του Ρόμπερτ Κένεντι, καθώς και γεννήσεις και θανάτους επιφανών προσωπικοτήτων.