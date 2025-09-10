Πολωνία: Εικόνες από τα κατεστραμμένα ρωσικά drones και «συντρίμμια πυραύλου» – Η Μόσχα κάνει λόγο για «αβάσιμες κατηγορίες»

Πολωνία: Εικόνες από τα κατεστραμμένα ρωσικά drones και «συντρίμμια πυραύλου» – Η Μόσχα κάνει λόγο για «αβάσιμες κατηγορίες»
Η Πολωνία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones, τα οποία κατέπεσαν στην επικράτειά της, με τη Βαρσοβία να κάνει λόγο για «πράξη επιθετικότητας» και το ΝΑΤΟ να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση για να αξιολογήσει την κατάσταση.

Πολωνία: Σε συναγερμό το ΝΑΤΟ μετά την εισβολή ρωσικών drones – «Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις» λέει ο Τουσκ

Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, πολλαπλά drones εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια μαζικής ρωσικής αεροπορικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία. Πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη τα κατέρριψαν, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας ζημιές αλλά χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε τρεις ημέρες μετά τη μεγαλύτερη αεροπορική επίθεση της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου, η οποία για πρώτη φορά έπληξε κεντρικό κυβερνητικό κτίριο στο Κίεβο.

Φον ντερ Λάιεν: «Απερίσκεπτη και άνευ προηγουμένου» η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από τη Ρωσία

Τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι θραύσματα drone έπεσαν πάνω σε κατοικία στην πόλη Wyryki, στην κομητεία Włodawa, στην περιφέρεια Λούμπλιν. Το τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News μετέδωσε ότι ζημιές υπέστη η στέγη ενός σπιτιού και ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν στην αυλή.


Ο επικεφαλής της κομητείας, Mariusz Zańko, δήλωσε ότι «οι κάτοικοι άκουσαν μια έκρηξη και είδαν τα πολωνικά μαχητικά να αντιδρούν στην παραβίαση του εναέριου χώρου», προσθέτοντας πως «η κατάσταση είναι σοβαρή και έχει προκαλέσει ανησυχία στους ντόπιους».


Εκπρόσωπος των τοπικών αρχών διαβεβαίωσε ότι «κανείς δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό», ενώ συνεργεία βρίσκονται στην περιοχή για την καταγραφή των ζημιών και την παροχή οδηγιών προφύλαξης.

Ο βουλευτής Dariusz Stefaniuk επιβεβαίωσε μέσω αναρτήσεών του ότι στην πόλη Czosnówka «έπεσε ένα drone – ευτυχώς έπεσε σε ένα χωράφι, μακριά από κτίρια και κανείς δεν τραυματίστηκε».


Ωστόσο, πρόσθεσε: «Δυστυχώς, τα πράγματα ήταν χειρότερα στην πόλη Wyryki (κομητεία Włodawa). Εκείνη τη νύχτα, ένα drone έπεσε πάνω σε μια κατοικία. Είναι θαύμα που κανείς δεν τραυματίστηκε».

Εικόνες δείχνουν drone σε χωράφι στο Mniszkow, στην ανατολική Πολωνία, αλλά και τμήματα ενός κατεστραμμένου drone κοντά στην πόλη Zamość, όπου καταγράφηκε το πρώτο υλικό από το ρωσικό drone Geran-2 που κατερρίφθη.

Μέρος ενός κατεστραμμένου drone εντοπίστηκε επίσης κοντά στο Zamosc.

Το πολωνικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι «έχουν εντοπιστεί επτά drones και συντρίμμια ενός πυραύλου αγνώστου προέλευσης», σύμφωνα με την εκπρόσωπο Καρολίνα Γκαλέτσκα.

Την ίδια στιγμή, η Μόσχα αρνείται κάθε ευθύνη.

Ο Ρώσος διπλωμάτης στην Πολωνία, Andrey Ordash, δήλωσε στο πρακτορείο RIA: «Βλέπουμε τις κατηγορίες ως αβάσιμες. Δεν έχει παρουσιαστεί καμία απόδειξη ότι αυτά τα drones είναι ρωσικής προέλευσης».

Όπως διευκρίνισε, κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας για εξηγήσεις.

