Τέμπη: «Η μόνη λέξη είναι κακούργημα» – Ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις του Νίκου και του Δημήτρη Πλακιά ενώπιον της ανακρίτριας

Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο οι καταθέσεις του Νίκου και του Δημήτρη Πλακιά ενώπιον της αρεοπαγίτη ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου, που χειρίζεται την υπόθεση για τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και 7 ακόμη πρόσωπα σχετικά με την αλλοίωση του τόπου δυστυχήματος στα Τέμπη.

Της Άννας Κανδύλη

«Είχαμε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας. Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Ζητάμε κακούργημα για όλους. Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία των παιδιών μας. Ξεκινάμε με τον κ. Τριαντόπουλο και… ΣΙΑ που λέμε εμείς και θα κάνουμε το ίδιο για τον Καραμανλή» είπε εξερχόμενος του Εφετείου ο κ. Δημήτρης Πλακιάς.

«Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που μπάζωσε τα παιδιά μας και τα πέταξε χιλιόμετρα μακριά να είναι κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος. Ήρθαμε εδώ για να δει η ανακρίτρια τα δικά μας μάτια και των συζύγων μας για να καταλάβει την καταστροφή. Η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει καν να λέγεται. Η μόνη λέξη είναι κακούργημα» δήλωσε από την πλευρά του ο Νίκος Πλακιάς σημειώνοντας πως: «εδώ θα γίνει το δεύτερο σπίτι μας. Θα είμαι εδώ μέχρι να με βαρεθείτε… Τα πολιτικά πρόσωπα είναι ο στόχος. Θα προσπαθήσουμε και ό,τι καταφέρουμε. Μια δίκη που θα είναι ο σταθμάρχης… εμένα δεν με ενδιαφέρει».

Ο δικηγόρος τους Λεωνίδας Κουμπούρας δήλωσε πως «αναμένουμε το σχηματισμό του δικαστικού συμβουλίου για τον κ. Καραμανλή για να δηλώσουμε κι εκεί παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση εκτίμησε πως η δίκη για τη βασική υπόθεση των Τεμπών θα προσδιοριστεί στις αρχές του νέου έτους.