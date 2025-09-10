Τέμπη: Στο Εφετείο για να καταθέσει ο Νίκος Πλακιάς – Η συγκινητική συνάντηση κατά την άφιξή του

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Τέμπη: Στο Εφετείο για να καταθέσει ο Νίκος Πλακιάς – Η συγκινητική συνάντηση κατά την άφιξή του

Με την κατάθεση του Νίκου Πλακιά, ο οποίος έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων της τραγωδίας στο πλαίσιο της ανάκρισης που διενεργείται στο πλαίσιο του νόμου περί ευθύνης υπουργών και αφορά στον πρώην υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστο Τριαντόπουλο και τυχόν συμμετόχους του.

Της Άννας Κανδύλη

Ο κ. Πλακιάς που έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, προσήλθε σήμερα στο Εφετείο συνοδευόμενος από τη σύζυγό του.

Κατά την είσοδό του, στενός φίλος του –πατέρας δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι– τον αγκάλιασε, λέγοντας ότι είναι ο μόνος που μπορεί πραγματικά να κατανοήσει τον πόνο του.

Η διαδικασία της ανάκρισης αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες με νέες καταθέσεις συγγενών θυμάτων, που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: Η αιτία που ίσως κρύβεται στο στόμα σας, σύμφωνα με μελέτη

50 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Καινοτομίας-Σημαντικό βήμα, αλλά όχι αρκετό, υποστηρίζει η Φαρμακοβιομηχανία

Έρχονται δύο νέα επιδόματα το φθινόπωρο-Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα τα λάβουν

Ακίνητα: Τι αλλάζει στη φορολογία – Όλα τα μέτρα για να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες – Για ποιους μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ

Το FBI προειδοποιεί: Μεγάλο πρόβλημα με την κρυπτογράφηση των iPhone της Apple

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που σηκώνει βάρη σε 11 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:05 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια αστυνομικοί για την «μαύρη τρύπα» 750.000 ευρώ – Αποκαλύφθηκε έπειτα από αυτοκτονία συναδέλφου τους

Εξηγήσεις στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση του ελλείμματος, το οποίο αποκαλύφθηκε σε...
10:39 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 22χρονος που άρπαζε με τη βία κοσμήματα από πολίτες με τη βοήθεια συνεργών

Στη σύλληψη 22χρονου για τρεις περιπτώσεις ληστειών προχώρησαν αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης...
10:04 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Περιστέρι: Βίντεο από τη στιγμή που ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία χτυπά με το αυτοκίνητό του τον αστυνομικό

Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του 20χρονου γιου επιχειρη...
09:51 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Ίλιον: Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Πάρκο Τρίτση – 17 κάλυκες εντόπισαν οι αστυνομικοί

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (9/9) στο Ίλιον. Σύμφωνα με πληροφορίες, ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος