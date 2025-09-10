Γαλλία – «Block Everything»: Δεκάδες συλλήψεις στις διαδηλώσεις – Επεισόδια σε Παρίσι και Μασσαλία

Διαδηλωτές από ένα νέο κίνημα στη Γαλλία πραγματοποίησαν διαδηλώσεις σε αυτοκινητόδρομους που διέκοψαν την κυκλοφορία νωρίς την Τετάρτη και δεκάδες άνθρωποι συνελήφθησαν καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν σε όλη τη χώρα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Πληροφορίες σχετικά με τις διαδηλώσεις της Τετάρτης του «Block Everything» εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι κάνουν συγκρίσεις με τις διαμαρτυρίες των «Κίτρινων Γιλέκων» του 2018, οι οποίες αρχικά ξεκίνησαν για τις αυξήσεις στα καύσιμα, αλλά μετατράπηκαν σε ένα ευρύτερο κίνημα κατά του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και των σχεδίων του για οικονομική μεταρρύθμιση.

Μέλη του κινήματος «Μπλοκάρετε τα πάντα», το οποίο, σύμφωνα με αναλυτές και αξιωματούχους, ξεκίνησε ανάμεσα σε δεξιές ομάδες προτού καταληφθεί από την αριστερά και την άκρα αριστερά, δήλωσαν ότι θεωρούν ότι το πολιτικό σύστημα δεν ήταν πλέον κατάλληλο. Οι διαδηλώσεις θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την πολιτική αναταραχή στη Γαλλία μετά την παραίτηση του Φρανσουά Μπαϊρού. Την Τρίτη, ο Μακρόν διόρισε τον πέμπτο πρωθυπουργό του σε λιγότερο από δύο χρόνια, τον Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Το ακροαριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» έχει ήδη δηλώσει ότι θα καταθέσει πρόταση μομφής κατά του Λεκορνί.

Επεισόδια στις διαδηλώσεις

Ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταϊγιό δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίς την Τετάρτη ότι περίπου 50 κουκουλοφόροι προσπάθησαν να ξεκινήσουν αποκλεισμό στο Μπορντό, ενώ στην Τουλούζη, μια πυρκαγιά σε καλώδιο που είχε τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο κατάφερε να διαταράξει την κυκλοφορία μεταξύ Τουλούζης και Ος στη νοτιοδυτική Γαλλία.

🔴 PARIS : BLOCAGE DU LYCÉE VICTOR HUGO | Malgré la répression de l’administration qui a placé des agents de sécurité autour de l’établissement, les lycéens de Victor Hugo installent le blocus pour le 10 septembre. pic.twitter.com/B8KeEDz0aN — Révolution Permanente (@RevPermanente) September 10, 2025

Ο Ρεταϊό είπε ότι ορισμένες ενέργειες έλαβαν χώρα και στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες. Η αστυνομία του Παρισιού δήλωσε ότι 75 άτομα έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής στις διαδηλώσεις, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πού έλαβαν χώρα ή τον λόγο των συλλήψεων.

Αλλού, η Vinci, μια εταιρεία διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων, ανέφερε διαμαρτυρίες και προβλήματα στην κυκλοφορία σε αυτοκινητόδρομους σε όλη τη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένων της Μασσαλίας, του Μονπελιέ, της Νάντης και της Λυών.

Le lycée Victor Hugo à Paris est bloqué avec un mot d’ordre clair #10septembre2025 #OnBloqueTout pic.twitter.com/SDTvhTnxa3 — Mathis Aubert Brielle (@mathis_aubertb) September 10, 2025



Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι 80.000 άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων 6.000 στο Παρίσι. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι 100.000 άνθρωποι αναμενόταν να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις.

«Διατρέχουμε τον κίνδυνο μιας κινητοποίησης που θα οδηγήσει σε επεισόδια σε όλη τη χώρα», δήλωσε ο Ρεταϊό.