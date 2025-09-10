Μαρία Κορινθίου για Γιώργο Καραθανάση: «Ήρθε εκεί που δεν το περίμενα» – Η εξομολόγηση για τον νέο σύντροφό της

Έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της με τον Γιάννη Αϊβάζη, η Μαρία Κορινθίου μίλησε για τον νέο σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση και εξομολογήθηκε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του εκείνα που την γοήτευσαν.

Σε συνέντευξή στης στο περιοδικό ΟΚ! η ηθοποιός είπε ότι «δεν αναζητούσα μία νέα σχέση. Ήταν κάτι απρόβλεπτο. Ήρθε εκεί που δεν το περίμενα».

Τον περσινό Αύγουστο ανακοινώσατε το διαζύγιό σας με τον Γιάννη Αϊβάζη και φέτος τον Ιούλιο έκανες γνωστή τη νέα σου σχέση με τον αντιπρόεδρο της εταιρείας μπαχαρικών Ήλιος, Γιώργο Καραθανάση. Έχεις συνηθίσει ύστερα από τόσα χρόνια να είναι εκτεθειμένη η προσωπική σου ζωή;

Η αλήθεια είναι πως «ναι» και «όχι» ταυτόχρονα. Πολλά πράγματα, όσος καιρός κι αν περάσει, δεν συνηθίζονται. Από την άλλη, γνωρίζω πώς λειτουργούν όλα αυτά μέσα στον χώρο. Μετράω περισσότερα από είκοσι χρόνια στη δουλειά μου και μεγαλώνοντας μαθαίνεις να αντιμετωπίζεις και να διαχειρίζεσαι διαφορετικά τα δεδομένα. Περίμενα και γνωρίζω τον αντίκτυπο ή το βάρος πραγμάτων, ωστόσο σε όλες τις περιπτώσεις προσπαθώ να διαχειριστώ την έκθεση όσο καλύτερα και όσο πιο προστατευμένα μπορώ.

Δεν ήθελες να κρατήσεις τη νέα σου σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας;

Φυσικά, αλλά δεν θέλω και να κρύβομαι. Την προστατεύω 100%, απλά θέτω τα όριά μου. Είχε ήδη μαθευτεί στον κύκλο όπου κινούμαι. Ερωτήθηκα και θέλησα όμορφα, απλά και με σεβασμό να οριοθετηθώ, στηρίζοντας την επιλογή μου, την καινούρια μου σχέση κι αυτό που έχω με τον Γιώργο.

Ήσουν έτοιμη να ερωτευτείς ξανά;

Δεν αναζητούσα μια νέα σχέση. Ήταν κάτι απρόβλεπτο. Ήρθε από εκεί που δεν το περίμενα. (Χαμογελάει).

Τι σε γοήτευσε σε εκείνον;

Πολλά, η αυθεντικότητά του, η κτητικότητά του, είναι αρσενικό. Δύσκολα ένας άντρας μπορεί να είναι δίπλα μου. Κι αυτό επειδή είμαι πολύ δυναμική, απαιτητική, ισχυρογνώμων και πατάω γερά στα πόδια μου. Είναι στοιχεία που δεν τα αποδέχονται εύκολα οι άντρες. Οπότε για να είναι ένας άνθρωπος δίπλα μου, πρέπει να είναι πιο δυνατός από εμένα σε όλα αυτά.

