Ιπποκράτειο: «Αν δεν μου δώσεις 3.000 δεν την βάζω στο χειρουργείο» – Η νέα καταγγελία για τον καρδιοχειρουργό και η «φάμπρικα» που είχε στήσει

Κι άλλα περιστατικά από ασθενείς που εκβίαζε προκειμένου να παίρνει «φακελάκι» ο καρδιοχειρουργός στο Ιπποκράτειο, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Συγγενής ασθενούς μιλώντας στο ERTNews, υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος γιατρός ζήτησε 3.000 ευρώ προκειμένου να χειρουργήσει την πεθερά της.

Της έλεγε συγκεκριμένα ότι «αν δεν μου δώσεις τα 3 χιλιάρικα δεν τη βάζω στο χειρουργείο».

Η συγκεκριμένη γυναίκα υποστηρίζει πως μόλις της ζήτησε τα 3.000 ευρώ, της είπε συγκεκριμένα ότι «θέλω αυτά τα χρήματα, προκειμένου να πάρουν ένα καφεδάκι τα παιδιά», υπονοώντας ότι και κάποιοι βοηθοί του, κάποιοι συνεργάτες του, ενδεχομένως να πάρουν κάποιο ποσοστό από αυτά τα χρήματα.

Η ταρίφα του συγκεκριμένου καρδιοχειρουργού ξεκινούσε από τα 8000 ευρώ και μπορούσε να πέσει μέχρι και 3.000 ευρώ ανάλογα, με την οικονομική κατάσταση του ασθενούς, όπως λένε τα θύματά του και φυσικά ανάλογα με τον σύνδεσμο, δηλαδή το άτομο το οποίο τον είχε φέρει σε επαφή. Αν για παράδειγμα είχε γίνει κάποια συνεννόηση με κάποιον γνωστό του γιατρό, τότε έπεφτε στα χρήματα.

Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι καταγγέλλουν ότι προτού τους βάλει στο χειρουργείο ζητούσε το πρώτο μέρος του ποσού και στη συνέχεια προκειμένου να συνεχίσει να τους φροντίζει και να τους βλέπει, ζητούσε και τα υπόλοιπα χρήματα.

Είχε στηθεί «φάμπρικα»

Μια φάμπρικα με πελάτες τους ασθενείς, τους οποίους είτε είχε χειρουργήσει, είτε θα αναλάμβανε να χειρουργήσει, φαίνεται πως είχε στήσει ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, επ’ αυτοφώρω να παίρνει φακελάκι.

Τον γιατρό παγίδευσε η σύζυγός ενός ασθενούς, η οποία του έδωσε έναν φάκελο με 4.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία της είχαν δώσει αστυνομικοί. Η γυναίκα είχε ενημερώσει τις Αρχές για το ραντεβού με τον γιατρό και μόλις συναντήθηκαν και του παρέδωσε τα χρήματα, τότε τα στελέχη της του Εσωτερικών Υποθέσεων του πέρασαν χειροπέδες.

Ο ίδιος υποστήριξε πως τα χρήματα δεν ήταν δικά του, ωστόσο ήταν πολύ καλά στημένη η παγίδα, αφού του είχαν βάλει τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα και φυσικά οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Ο συγκεκριμένος καρδιοπαθής, φαίνεται πως δεν είναι το πρώτο του θύμα, καθώς μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης υπάρχουν πλέον καταγγελίες και από άλλους ασθενείς ότι στην ουσία εκβίαζε τους ασθενείς είτε για να τους χειρουργήσει πιο γρήγορα, είτε για να συνεχίσει να τους φροντίζει μετά το χειρουργείο, ανάλογα με το ποσό, το οποίο είχε λάβει.

.