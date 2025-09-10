Καιρός: «Έρχεται διπλό καιρικό μέτωπο» – Πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες και πού θα έχει 37άρια

Η κακοκαιρία που πλήττει την Ιταλία αναμένεται να επηρεάσει και την Ελλάδα και ιδίως τα βορειότερα τμήματά της. Ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει αστάθεια κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια το διήμερο Πέμπτη- Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, χρειάζεται προσοχή στο βορειοδυτικό τμήμα, και συγκεκριμένα σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, όπου δεν αποκλείονται ισχυρά φαινόμενα.

Από αύριο η χώρα «σπάει στα δύο»

Συγκεκριμένα, αύριο Πέμπτη (11/9) και την Παρασκευή (12/9), το σκηνικό αλλάζει στα βόρεια και βορειοδυτικά. Εκεί αναμένονται βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις και αυξημένη συχνότητα κεραυνών.

Από αύριο, η χώρα «σπάει» στα δύο: από την Θεσσαλία και νοτιότερα αναμένονται καλοκαιρινές συνθήκες, ενώ βορειοδυτικότερα το σκηνικό θα θυμίζει φθινόπωρο.

Τέλος, το Σαββατοκύριακο η αστάθεια θα περιοριστεί.

Καλοκαιρία και ηλιοφάνεια

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά καλοκαιρινός, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Μπόρες ίσως να εκδηλωθούν το απόγευμα σε ορεινές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 27 βαθμούς στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Το μεσημέρι, σε «κλειστές» ηπειρωτικές περιοχές όπως η Λακωνία, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 βαθμούς.

Στην Αττική θα κυριαρχήσει η ηλιοφάνεια, χωρίς αυξημένη υγρασία, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 34 βαθμούς. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη αναμένονται καλές καιρικές συνθήκες και ηλιοφάνεια, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 32 βαθμούς.

Δείτε το βίντεο του OPEN: