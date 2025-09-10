Κωνσταντίνος Αργυρός: Διέκοψε τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα της Εθνικής στο Eurobasket

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδινε τη μεγάλη του συναυλία στη Θεσσαλονίκη ενώ η Eθνική Oμάδα μπάσκετ αγωνιζόταν με την Λιθουανία το βράδυ της Τρίτης (9/9) παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά του Eurobasket.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, διέκοψε για λίγο το πρόγραμμά για να προβληθεί on stage η εξέλιξη του αγώνα.

Και ενώ ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρισκόταν επί σκηνής και ερμήνευε αγαπημένα τραγούδια, ακολούθησε μια μικρή παύση, ενώ στη γιγαντοοθόνη προβλήθηκαν τα τελευταία λεπτά του αγώνα της Ελλάδας με τη Λιθουανία.

«Εντάξει νικήσαμε, να το αφήσω και άλλο;» είπε στο κοινό του ο τραγουδιστής, συνεχίζοντας τη συναυλία του.