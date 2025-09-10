Δύο συνταγές για μπριζόλα από βραβευμένο σεφ με αστέρι Michelin

Ο βραβευμένος με αστέρι Michelin σεφ, Danny Grant, μοιράζεται δύο συνταγές για μπριζόλες. O σεφ Danny Grant χρησιμοποιεί ντομάτες και πιπεριές για δύο διαφορετικές προετοιμασίες.

Ο σεφ και συνεργάτης εστιατορίων της Maple Hospitality Group έχει δημιουργήσει μενού σε μια σειρά από αναγνωρισμένα εστιατόρια σε πόλεις όπως το Σικάγο, το Σκοτσντέιλ, το Ντάλας, το Μαϊάμι και τη Σάντα Μπάρμπαρα.

Μπριζόλα New York strip και φιλέτο μινιόν

Υλικά

340 γραμ. μπριζόλα New York strip

3/4 κουταλιά της σούπας αλάτι kosher

1/2 κουταλιά της σούπας τριμμένο χοντρό μαύρο πιπέρι

2 1/4 κουταλιές της σούπας Maple & Ash Beefed Up Butter

1/4 κουταλιά της σούπας αλάτι Maldon

Μαριναρισμένες ντομάτες κεράσι (συνταγή παρακάτω)

2 κουταλιές της σούπας chimichurri (συνταγή παρακάτω)

Μαριναρισμένες Ντομάτες

12-16 ντομάτες cherry

1 κουταλάκι του γλυκού ψιλοκομμένο σκόρδο

1 κουταλιά της σούπας ξύδι κόκκινου κρασιού

1 κουταλιά της σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Αλάτι και πιπέρι για γεύση

Chimichurri

1 1/4 φλιτζάνι μέντα

2 φλιτζάνια μαϊντανό

2 φλιτζάνια κόλιαντρο

1 φλιτζάνι χυμό λεμονιού

1 κουταλιά της σούπας κόκκινες νιφάδες τσίλι

2 φλιτζάνια έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 κουταλιές της σούπας αλάτι

1 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι

3 1/2 κουταλιές της σούπας σκόρδο

3 1/2 κουταλιές της σούπας σκόρδο κονφιτέ

Οδηγίες

Για το chimichurri

Ψιλοκόβουμε τα βότανα (μέντα, μαϊντανό, κόλιαντρο) και τα βάζουμε σε ένα μπολ.

Προσθέτουμε το χυμό λεμονιού, τις νιφάδες τσίλι, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, το αλάτι, το πιπέρι, το σκόρδο και το σκόρδο κονφιτέ στα βότανα.

Αλατίζουμε και πιπερώνουμε αν χρειάζεται.

Για τις μαριναρισμένες ντομάτες:

Κόβουμε τις ντομάτες και ανακατεύουμε όλα τα υλικά. Αφήνουμε για 15 λεπτά να μαριναριστούν.

Για την μπριζόλα

Αφήνουμε τη μπριζόλα να ξεκουραστεί σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά.

Αλατίζουμε γενναιόδωρα τη μπριζόλα με αλάτι kosher και τριμμένο μαύρο πιπέρι.

Ζεσταίνουμε ένα τηγάνι cast-iron μέχρι να γίνει πολύ καυτό.

Σοτάρουμε τη μπριζόλα για 4-5 λεπτά από κάθε πλευρά ή μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο ψησίματος.

Αφαιρούμε τη μπριζόλα από τη φωτιά και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για 4-5 λεπτά για να κρατήσει τα υγρά της.

Αλείφουμε τη μπριζόλα με το βούτυρο beefed-up και την πασπαλίζουμε με αλάτι Maldon πριν την σερβίρουμε.

Γαρνίρουμε με chimichurri και μαριναρισμένες ντομάτες.

Filet Mignon με Καλοκαιρινές Πιπεριές & Hearth Oil

Για 2 μερίδες

Υλικά

170 γραμ. Filet Masami California Wagyu

3/4 κουταλιά της σούπας αλάτι kosher

1/2 κουταλιά της σούπας τριμμένο χοντρό μαύρο πιπέρι

2 1/4 κουταλιές της σούπας Hearth Oil (συνταγή παρακάτω)

1 κουταλιά της σούπας Garlic Jus (συνταγή παρακάτω)

1 κουταλιά της σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 ψητές πιπεριές Jimmy Nardello

1/4 κουταλάκι του γλυκού φρέσκο χυμό λεμονιού

1/4 κουταλιά της σούπας αλάτι Maldon

Φρέσκο βασιλικό (για γαρνίρισμα)

Hearth Oil

1/2 φλιτζάνι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένο σκόρδο (με Microplane)

1/2 κουταλάκι του γλυκού δεντρολίβανο, ψιλοκομμένο

1/4 κουταλάκι του γλυκού νιφάδες κόκκινου τσίλι

1/4 κουταλάκι του γλυκού φρέσκο ψιλοκομμένο ρίγανη

1 κουταλιά της σούπας αλάτι kosher

Garlic Jus

1/3-1/2 φλιτζάνι σκελίδες σκόρδου (περίπου 18-20 σκελίδες)

1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι kosher

1 3/4 φλιτζάνι ελαιόλαδο

1 1/2 κουταλιές της σούπας χυμός λεμονιού

2 1/2 κουταλιές της σούπας νερό πάγου

Οδηγίες

Για το Garlic Jus

Χτυπάμε το σκόρδο και το αλάτι σε επεξεργαστή τροφίμων μέχρι να ψιλοκοπούν.

Προσθέτουμε το χυμό λεμονιού και συνεχίζουμε να χτυπάμε για να ανακατευτεί.

Ρίχνουμε πολύ αργά περίπου 7 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο από το άνοιγμα του επεξεργαστή τροφίμων.

Προσθέτουμε 1 κουταλιά της σούπας νερό πάγου.

Συνεχίζουμε εναλλάξ να προσθέτουμε 7 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και 1 κουταλιά της σούπας νερό πάγου μέχρι να τελειώσει το ελαιόλαδο και η σάλτσα σκόρδου να έχει πήξει και αυξήσει τον όγκο. (Θα πρέπει να έχει υφή σαν αφρός, και αυτό μπορεί να διαρκέσει περίπου 10 λεπτά).

Για το Hearth Oil

Συνδυάζουμε τα υλικά και τα χτυπάμε καλά.

Για την μπριζόλα