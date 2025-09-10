Θεσσαλονίκη: Ανάληψη ευθύνης για την έκρηξη βόμβας στο σπίτι σωφρονιστικού υπαλλήλου

Η «Sagre Nero» ανέλαβε την ευθύνη για την τοποθέτηση και την έκρηξη βόμβας σε πολυκατοικία στην οποία διέμενε σωφρονιστικός υπάλληλος στην Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό είχε συμβεί τον Ιούλιο όταν εξερράγη βόμβα σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή Συκιές με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα και να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές στο κτίριο και σε σταθμευμένα οχήματα.

Η «Sagre Nero» σε ανακοίνωσή της που δημοσιεύθηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «στα κατ’ επίφαση “σωφρονιστικά” καταστήματα της χώρας και στην κατά τα άλλα τυφλή και ανεξάρτητη δικαιοσύνη που αποφασίζει ποιος θα γίνει τρόφιμος και ποιος όχι, τα κριτήριά τους δεν είναι οι αποδείξεις ενοχής αλλά η ιδεολογική τοποθέτηση, το πορτοφόλι, το χρώμα του δέρματος, οι κομματικές επαφές και η διεφθαρμένη κλίκα όπου μερικοί ανήκουν» σημειώνουν μεταξύ άλλων».