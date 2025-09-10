Θεσσαλονίκη: Ανάληψη ευθύνης για την έκρηξη βόμβας στο σπίτι σωφρονιστικού υπαλλήλου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ανάληψη ευθύνης για την έκρηξη βόμβας στο σπίτι σωφρονιστικού υπαλλήλου

Η «Sagre Nero» ανέλαβε την ευθύνη για την τοποθέτηση και την έκρηξη βόμβας σε πολυκατοικία στην οποία διέμενε σωφρονιστικός υπάλληλος στην Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό είχε συμβεί τον Ιούλιο όταν εξερράγη βόμβα σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή Συκιές με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα και να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές στο κτίριο και σε σταθμευμένα οχήματα.

Η «Sagre Nero» σε ανακοίνωσή της που δημοσιεύθηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «στα κατ’ επίφαση “σωφρονιστικά” καταστήματα της χώρας και στην κατά τα άλλα τυφλή και ανεξάρτητη δικαιοσύνη που αποφασίζει ποιος θα γίνει τρόφιμος και ποιος όχι, τα κριτήριά τους δεν είναι οι αποδείξεις ενοχής αλλά η ιδεολογική τοποθέτηση, το πορτοφόλι, το χρώμα του δέρματος, οι κομματικές επαφές και η διεφθαρμένη κλίκα όπου μερικοί ανήκουν» σημειώνουν μεταξύ άλλων».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ερευνητές βρήκαν νέα περιοχή όπου οι άνθρωποι ζουν απροσδόκητα πολύ – Γιατί δεν μπορεί να ενταχθεί στις «μπλε ζώ...

Γυναίκα έπαθε μερική παράλυση προσώπου από το έντονο άγχος – Το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο το μοντέλο

Έρχονται δύο νέα επιδόματα το φθινόπωρο-Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα τα λάβουν

Ακίνητα: Τι αλλάζει στη φορολογία – Όλα τα μέτρα για να αυξηθούν οι διαθέσιμες κατοικίες – Για ποιους μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν άνδρα που σηκώνει βάρη σε 11 δευτερόλεπτα

Η Google αποκαλύπτει επιτέλους τα όρια χρήσης του Gemini
περισσότερα
09:20 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: «Έρχεται διπλό καιρικό μέτωπο» – Πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες και πού θα έχει 37άρια

Η κακοκαιρία που πλήττει την Ιταλία αναμένεται να επηρεάσει και την Ελλάδα και ιδίως τα βορειό...
08:56 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Άγρια συμπλοκή ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη: 13χρονος και δύο φίλοι του δέχτηκαν επίθεση με ξύλα από 7 άτομα – Συνελήφθη 18χρονος

Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, στις Συκιές Θεσσαλονίκ...
08:50 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Σχολεία: Πρώτο κουδούνι αύριο με αγιασμό και νέα βιβλία – Από Παρασκευή η έναρξη των μαθημάτων

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία, καθώς αύριο, Πέμπτ...
08:21 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Περιφερειακή Καρέα και κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κίνηση για «γερά νεύρα» για ακόμη μία ημέρα σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Δεύτερη ημέρα απερ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος