Phalanx: Η ύστατη άμυνα των ελληνικών φρεγατών – Οι ΗΠΑ επενδύουν στη συνέχιση παραγωγής τους

Το Phalanx, το πυροβόλο με το απόκοσμο κροτάλισμα όταν βάλει εναντίον στόχου που αποτελεί την ύστατη γραμμή άμυνας του Πολεμικού Ναυτικού, συνεχίζει την παραγωγή του μετά την μεγάλη παραγγελία που έκαναν οι ΗΠΑ.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Πρόκειται για την ύστατη γραμμή άμυνας μίας φρεγάτας. Μπορεί να βάλει εναντίον πυραύλων, αεροπλάνων, drones, uav’s αλλά και θαλάσσιων στόχων – όπως καμικάζι drones, με υψηλή ταχυβολία (3.000 σφαίρες το λεπτό). Εντοπίζει τον στόχο με ραντάρ, τον εγκλωβίζει και κατόπιν εντολής του χειριστεί εξουδετερώνει την απειλή πριν χτυπήσει το πλοίο, σε εμβέλεια 5 χλμ.

Με αυτό το σύστημα είναι εξοπλισμένες τόσο οι φρεγάτες ΜΕΚΟ όσο και οι αναβαθμισμένες – παλαιότερες Kortenaer “S” του Πολεμικού Ναυτικού.

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ είχε ξεκινήσει να αναπτύσσεται η έντονη σκέψη περί αντικατάστασής τους, από άλλο αντιαεροπορικό – αντιπυραυλικό σύστημα, με το RAM να είναι το επικρατέστερο. Και ο κύριος λόγος είναι γιατί η κατασκευάστρια εταιρεία έδειχνε να μην μπορεί να συνεχίσει την παραγωγή λόγω έλλειψης παραγγελιών και το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό να εκπέμπει αρνητικά μηνύματα.

Ωστόσο, χθες ανακοινώθηκε η μεγάλη έκπληξη. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανέθεσε στην κατασκευάστρια εταιρεία σύμβαση ύψους 205 εκατομμυρίων δολαρίων για τη συνέχιση της παραγωγής του συστήματος αεράμυνας Phalanx Close-In. Η συμφωνία καλύπτει επίσης τον εκσυγχρονισμό, τη συντήρηση και τον σχετικό εξοπλισμό, η οποία καταδεικνύει περαιτέρω την εμπιστοσύνη του Ναυτικού των ΗΠΑ σε αυτό το κρίσιμο σύστημα.

Το σύστημα Phalanx είναι ένα σύστημα όπλων ταχείας βολής, ελεγχόμενο από υπολογιστή, καθοδηγούμενο από ραντάρ, σχεδιασμένο για να καταστρέφει πυραύλους κατά πλοίων και άλλες απειλές κοντινής εμβέλειας, εάν διεισδύσουν σε προηγούμενα επίπεδα άμυνας. Το σύστημα αναπτύσσεται σε όλες τις κατηγορίες πολεμικών πλοίων επιφανείας του Ναυτικού των ΗΠΑ και σε πλοία 24 συμμάχων των ΗΠΑ, με την Ελλάδα να είναι μία από αυτές.

Τον Ιανουάριο του 2024, το USS Gravely, που επιχειρούσε στην Ερυθρά Θάλασσα, χρησιμοποίησε το σύστημα Phalanx για να καταστρέψει έναν πύραυλο των Χούθι δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση. Αυτή η παρέμβαση διασφάλισε την ασφάλεια περισσότερων από 300 ναυτών που επέβαιναν. Το περιστατικό κατέδειξε περαιτέρω τον κρίσιμο ρόλο του συστήματος στις ενεργές επιχειρήσεις.

Οι εργασίες βάσει της σύμβασης θα διεξαχθούν σε διάφορα κέντρα σε όλες τις ΗΠΑ, κυρίως στις εγκαταστάσεις του Λούισβιλ του Κεντάκι. Οι δραστηριότητες παραγωγής και συντήρησης έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν έως το 2029.