Ερντογάν: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον εμίρη του Κατάρ στον απόηχο της ισραηλινής επίθεσης στη Ντόχα

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Τίρανα
πηγή: Murat Kula / Anadolu Ajansı

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον εμίρη του Κατάρ, τον σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, τον οποίο διαβεβαίωσε πως η Άγκυρα θα σταθεί στο πλευρό του εμιράτου με κάθε τρόπο, στον απόηχο της ισραηλινής επίθεσης στην Ντόχα εναντίον ηγετών της Χαμάς.

Ερντογάν: Ζητά από τις ΗΠΑ να «επανεξετάσουν» την απόφασή τους να μην χορηγήσουν βίζα στην παλαιστινιακή αντιπροσωπεία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Όπως αναφέρει η τουρκική προεδρία, ο Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την επίθεση – που συνιστά «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Κατάρ» – υπογραμμίζοντας πως το Ισραήλ επιδιώκει κλιμάκωση της σύγκρουσης, αύξηση των εντάσεων και αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αμήχανες παύσεις στις συζητήσεις τέλος – Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε αυτές τις δύο λέξεις

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε αναστολή ο γιατρός που συνελήφθη για «φακελάκι»

ΝΔ: Fake news της αντιπολίτευσης τα περί επιβολής μείωσης ΦΠΑ από Ε.Ε.

Deutsche Bank: Τι λέει η τράπεζα για την οικονομία της Γαλλίας

Η Google αποκαλύπτει επιτέλους τα όρια χρήσης του Gemini

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
23:28 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Κατάρ: Τι δείχνει η επίθεση του Ισραήλ στην Ντόχα – Η κατάρρευση της διπλωματίας και οι προθέσεις του Νετανιάχου

Από την αρχή του πολέμου στη Γάζα, ο αλ-Χάγια ήταν ο κύριος διαπραγματευτής της Χαμάς, στέλνον...
22:52 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Ο πιστός άνθρωπος του Μακρόν που διορίστηκε νέος Πρωθυπουργός στη Γαλλία – Οι ισορροπίες που πρέπει να βρει στη Βουλή

Παραμένοντας επικεφαλής του Υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων, ο 39χρονος αποστάτης από τη Δεξιά έχε...
22:25 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Χαμάς: «Επέζησαν οι ανώτατοι ηγέτες μας, νεκρά 5 κατώτερα στελέχη» – Η άβολη θέση του Τραμπ και οι διαβεβαιώσεις του στο Κατάρ

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι οι κορυφαίοι ηγέτες της επέζησαν από το ισραηλινό χτύπημα στο Κατάρ το ...
21:52 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Κομισιόν: Ενέκρινε δάνεια ύψους 787,67 εκατομμυρίων ευρώ για την Ελλάδα, στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE για τον εξοπλισμό της Ευρώπης

Δάνεια, ύψους 787,67 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα, στο πλαίσιο του προ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος