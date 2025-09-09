Θάνατος βρέφους στην Πάτρα: Τα παθολογικά αίτια που «έδειξε» η ιατροδικαστική και η ολιγωρία – Αποκαλύψεις – σοκ για την κόλαση που έζησαν 4 παιδιά στην ίδια οικογένεια

Δίχως τέλος οι αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, για τη νέα υπόθεση του νεκρού βρέφους, ο θάνατος του οποίου αποδόθηκε σε παθολογικά αίτια από την ιατροδικαστική της Πάτρας, παρόλο που έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης. Με ανακοίνωσή του το Χαμόγελο του Παιδιού το βράδυ της Τρίτης (09/09) γνωστοποίησε πληροφορίες από αναφορά που έλαβε στην τηλεφωνική του γραμμή, σύμφωνα με την οποία, δεν πρόκειται για 2, αλλά για 4 κακοποιημένα παιδιά στην ίδια οικογένεια, για τα οποία ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Δεκεμβρίου του 2013, το ΕΚΑΒ παρέλαβε ένα 2,5 μηνών βρέφος από το σπίτι του, καθώς είχε προβλήματα με τη αναπνοή του. Το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου και διασωληνώθηκε και από εκεί χρειάστηκε να διακομισθεί στο νοσοκομείο του Ρίο.

Τα παθολογικά αίτια στην ιατροδικαστική που αθώωσαν τους γονείς

Οι γιατροί που εξέτασαν, τότε, το μωρό εντόπισαν συγκεκριμένα στοιχεία που παραπέμπουν σε παιδική κακοποίηση. Στη συνέχεια, οι γιατροί ξεκίνησαν να κάνουν ενέργειες, ζητώντας τη βοήθεια της αστυνομίας και της εισαγγελίας, προκειμένου να δουν τι έχει συμβεί στο παιδί, το οποίο κατέληξε μέσα σε 8 ημέρες νοσηλείας με την ιατροδικαστική, ωστόσο, να κάνει λόγο ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια.

Το πόρισμα αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οδήγησε στο κλείσιμο της υπόθεσης και την αθώωση των γονέων του βρέφους, καθώς, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αρχικές ενδείξεις κακοποίησης, η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι δεν υπήρξε εγκληματική ενέργεια.

Μάλιστα, δύο χρόνια μετά τον θάνατο του πρώτου βρέφους της οικογένειας και της αθώωσης των γονέων του, το δεύτερο παιδί της ίδιας οικογένειας, οδηγείται και αυτό, βαρύτατα τραυματισμένο στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, στα Ιωάννινα. Το δεύτερο αυτό παιδί, έφερε τραύματα, τα οποία ήταν φρικτά, αλλά επέζησε, επειδή ήταν μεγαλύτερο σε ηλικία και μπόρεσε ο οργανισμός του να αντεπεξέλθει.

Το μαρτύριο των 4 κακοποιημένων παιδιών και η ολιγωρία

Στην ανακοίνωσή του το Χαμόγελο του Παιδιού, με αφορμή τα δημοσιεύματα για την υπόθεση, ενημέρωσε σχετικά με μια σειρά φρικιαστικών πληροφοριών σχετικά με το θέμα, αναφέροντας ότι είχαν γίνει αναφορές για συνολικά 4 παιδιά που είχαν κακοποιηθεί στην ίδια οικογένεια, ότι τα στοιχεία αυτά διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες Αρχές και πως υπήρξε τηλεφώνημα ακόμη και τον Αύγουστο του 2024, χρόνια μετά τον θάνατο του πρώτου βρέφους, από τον ίδιο τον πατέρα τους, ο οποίος «έδειχνε» την μητέρα των ανήλικων ως υπεύθυνη.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Για μία ακόμα φορά, η ολιγωρία, η έλλειψη συντονισμού και η μη έγκαιρη παρέμβαση, όλων όσοι οφείλουν θεσμικά να παρέχουν ασφάλεια και προστασία στα παιδιά που βασανίζονται από την πρώτη στιγμή της ζωής τους, οδηγεί σε ολέθρια αποτελέσματα όχι μόνο για την ψυχική υγεία τους αλλά και για την ίδια τους τη ζωή.

Τον Απρίλιο 2014 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε αναφορά στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, η οποία καθώς αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά επείγουσα προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία. Βάσει της αναφοράς:

δύο γονείς κακοποιούσαν σωματικά το βρέφος τους, το οποίο μάλιστα πρόσφατα είχε εμφανιστεί στη γειτονιά με γύψο στο πόδι

οι δύο γονείς είχαν αποκτήσει στο παρελθόν και άλλο παιδί, το οποίο αναφέρθηκε ότι είχε αποβιώσει σε ηλικία μηνών, εξαιτίας ξυλοδαρμού που είχε υποστεί από τους γονείς του. Μάλιστα τονίστηκε ότι για τον θάνατο του μωρού ήταν ενήμερες οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές (Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών)

αναφέρθηκε ότι οι συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες

Τον Μάιο 2014 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε αίτημα προσωρινής φιλοξενίας από την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Χατζηκώστα, για το 2,5 μηνών βρέφος έως ότου μεταφερθεί στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα. Στο αίτημα προσωρινής φιλοξενίας αναφερόταν ότι το παιδί βρισκόταν ήδη μία βδομάδα στο Νοσοκομείο εξαιτίας απομάκρυνσής του από το οικογενειακό περιβάλλον.

Τον Ιούνιο 2014 και για 5 μήνες, το παιδί φιλοξενήθηκε σε ένα από τα Σπίτια Φροντίδας του Οργανισμού και μετέπειτα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα.

Τον Φεβρουάριο 2016 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε αίτημα μεταφοράς ενός βρέφους 40 ημερών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα, καθώς είχε αφαιρεθεί η γονική μέριμνα εξαιτίας ακαταλληλότητας. Το βρέφος όπως διαπιστώθηκε ήταν αδερφάκι με το 2,5 μηνών μωρό το οποίο φιλοξενήθηκε προσωρινά σε Σπίτι του Οργανισμού και τελικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα.

Τον Αύγουστο 2024 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε κλήση στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 από τον πατέρα των παιδιών, ο οποίος ανέφερε ότι η σύζυγός του κακοποιεί το 5,5 ετών παιδί τους, ότι τα άλλα 2 παιδιά τους φιλοξενούνται σε ίδρυμα, ότι ο ίδιος βρίσκεται στη φυλακή εξαιτίας ενδοοικογενειακής βίας και ότι για να προστατεύσει το παιδί του προτίθεται να υποβάλει μήνυση στη σύζυγό του.

Βάσει των παραπάνω, 4 παιδιά αντιμετώπισαν μία πραγματική κόλαση από την πρώτη στιγμή της γέννησής τους, με το ένα εξ αυτών να χάνει τη ζωή του μόλις 2,5 μηνών».

Οι σημειώσεις και οι φωτογραφίες – σοκ από το βρέφος που κατέληξε

Σύμφωνα με το Mega, οι γιατροί που παρακολουθούσαν το 2,5 μηνών βρέφος στη ΜΕΘ όταν αυτό εισήχθη το 2013 παρουσίασαν σημειώσεις, στις οποίες καταγράφονται συνομιλίες με οικείους της οικογένειας. Από αυτές προκύπτει ότι ο πατέρας του παιδιού είχε ύποπτη συμπεριφορά, η μητέρα εμφανιζόταν φοβισμένη, ενώ γενικά το περιβάλλον στο οποίο ζούσε το παιδί ήταν κακοποιητικό.

Ο γιατρός Ανδρέας Ηλιάδης και άλλοι γιατροί του νοσοκομείου παρέδωσαν στις Αρχές φάκελο με στοιχεία, τα οποία δείχνουν πως τελικά το βρέφος δεν έχασε τη ζωή του από μηνιγγίτιδα, όπως έλεγε η ιατροδικαστική, αλλά όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Η «αμαρτωλή» Ιατροδικαστική της Πάτρας

Υπενθυμίζεται ότι με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις θανάτων της τελευταίας πενταετίας και συγκεκριμένα από 1.1.2020, οι οποίες φέρουν την ένδειξη «Φυσιολογικά αίτια» και έχουν εκδοθεί σχετικά πιστοποιητικά από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας.

Πρόκειται για την ευρεία έρευνα, η οποία είχε ξεκινήσει μετά τις αποκαλύψεις για τις δολοφονίες των παιδιών στην Αμαλιάδα κι ενώ είχε ανακοινωθεί προσωρινό «λουκέτο» στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, στην οποία είχαν εκδοθεί ιατροδικαστικές εκθέσεις τόσο για τα δύο από τα βρέφη που ομολόγησε η Ειρήνη Μουρτζούκου ότι δολοφόνησε, όσο και για τους θανάτους των παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Σύμφωνα με το Mega, στα πλαίσια της έρευνας που διεξάγεται στην συγκεκριμένη υπηρεσία, πρώτα ελέγχθηκαν φάκελοι που αφορούσαν παιδάκια και που η γνωμάτευση του ιατροδικαστή ανέφερε παθολογικά αίτια.

Στο πειθαρχικό ιατροδικαστής

Στο Εσωτερικών Υποθέσεων βρίσκεται πλέον ο φάκελος του 2,5 βρέφους, για την υπόθεση του οποίου γίνεται έρευνα και λαμβάνονται καταθέσεις.

Υπενθυμίζεται πως στο πόρισμα του ιατροδικαστή Αντρέα Γκότση, το οποίο στηρίχτηκε και σε εκθέσεις παθολογοανατόμων, ο θάνατος αποδίδεται σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Το πόρισμα αυτό οδήγησε στο κλείσιμο της υπόθεσης και με την αθώωση των γονέων του βρέφους, καθώς παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αρχικές ενδείξεις κακοποίησης, η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι δεν υπήρξε εγκληματική ενέργεια.

Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, όπως μετέδωσε το Mega, o ιατροδικαστής που έβγαλε τα πορίσματα για θάνατο από «παθολογικά αίτια» στα βρέφη θα οδηγηθεί στο πειθαρχικό, προκειμένου να ελεγχθεί και να τεθεί σε αργία, με την επίκληση οτι βλάπτει το δημόσιο συμφέρον, με βάση και τις προηγούμενες υποθέσεις.