Πάτρα: Νέα υπόθεση θανάτου βρέφους 2,5 μηνών με εμφανή σημάδια κακοποίησης – Η ιατροδικαστική ανέφερε παθολογικά αίτια 

Ερωτήματα εγείρονται σχετικά με νέα υπόθεση θανάτου βρέφους 2,5 μηνών, που κινούν υποψίες για ανεπαρκή νεκροψία-νεκροτομή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πάτρας.

Υπενθυμίζεται ότι με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις θανάτων της τελευταίας πενταετίας και συγκεκριμένα από 1.1.2020, οι οποίες φέρουν την ένδειξη «Φυσιολογικά αίτια» και έχουν εκδοθεί σχετικά πιστοποιητικά από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας.

Πρόκειται για την ευρεία έρευνα, η οποία είχε ξεκινήσει μετά τις αποκαλύψεις για τις δολοφονίες των παιδιών στην Αμαλιάδα κι ενώ είχε ανακοινωθεί προσωρινό «λουκέτο» στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, στην οποία είχαν εκδοθεί ιατροδικαστικές εκθέσεις τόσο για τα δύο από τα βρέφη που ομολόγησε η Ειρήνη Μουρτζούκου ότι δολοφόνησε, όσο και για τους θανάτους των παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Σύμφωνα με το Mega, στα πλαίσια της έρευνας που διεξάγεται στην συγκεκριμένη υπηρεσία, πρώτα ελέγχθηκαν φάκελοι που αφορούσαν παιδάκια και που η γνωμάτευση του ιατροδικαστή ανέφερε παθολογικά αίτια.

Το περιστατικό

Όλα έγιναν στις 30 Δεκεμβρίου του 2013, όταν το ΕΚΑΒ παραλαμβάνει το 2,5 μηνών βρέφος από το σπίτι του, καθώς έχει προβλήματα με τη αναπνοή του. Το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου και διασωληνώθηκε και από εκεί χρειάστηκε να διακομισθεί στο νοσοκομείο του Ρίο.

Οι γιατροί που εξέτασαν, τότε, το μωρό εντόπισαν συγκεκριμένα στοιχεία που παραπέμπουν σε παιδική κακοποίηση. Στη συνέχεια, οι γιατροί ξεκίνησαν να κάνουν ενέργειες, ζητώντας την βοήθεια της αστυνομίας και της εισαγγελίας, προκειμένου να δουν τι έχει συμβεί στο παιδί, το οποίο κατέληξε μέσα σε 8 μέρες νοσηλείας με την ιατροδικαστική, ωστόσο, να κάνει λόγο ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια.

Το πόρισμα αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οδήγησε στο κλείσιμο της υπόθεσης και με την αθώωση των γονιών του βρέφους, καθώς παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αρχικές ενδείξεις κακοποίησης, η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι δεν υπήρξε εγκληματική ενέργεια.

Πλέον, ο φάκελος του θανάτου του βρέφους βρίσκεται στο Εσωτερικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Τα ευρήματα που δεν εντόπισε ο ιατροδικαστής

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική που αποκαλύπτει το ίδιο μέσο ενημέρωσης και που διενεργήθηκε στο 2,5 μηνών βρέφος το 2013 τα ευρήματα είναι σοκαριστικά.

Πρώτη εξέταση:

Εκχυμώσεις στους γλουτούς

Μώλωπες δεξιά στο μέτωπο

Εκδορά στη μύτη αριστερά

Βυθοσκόπηση:

Αιμορραγία στον αμφιβληστροειδή

Εικόνα που παραπέμπει σε ταρακούνημα

Μαγνητική Εγκεφάλου:

Υποσκληρίδια αιματώματα σε πολλά σημεία

Υπαραχνοειδής αιμορραγία

Κεφαλαιματώματα στο πίσω και πλαϊνό μέρος του κεφαλιού και από τις δύο πλευρές

Ακτινογραφία θώρακα:

Παλιά κατάγματα στα πλευρά

Ιατροδικαστική: