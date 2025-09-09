Δυστύχημα στον ΒΟΑΚ: Ραντεβού για αποχαιρετιστήριο τραπέζι είχαν δώσει οι φίλοι του 17χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο

κοινωνία

Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Δεν το χωράει ο νους αυτό που συνέβη τη Δευτέρα με τον 17χρονο Γιώργο, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ. Το φορτηγό που εξετράπη της πορείας του ανατράπηκε και ο άτυχος νέος βρήκε τον θάνατο μέσα στην καμπίνα του οχήματος.

Χθες το βράδυ συγγενείς και φίλοι του Γιώργου μαζεύτηκαν στο σπίτι του στις Αρχάνες, όχι όμως για τον λόγο που αρχικά είχαν προγραμματίσει.

Ο 17χρονος που είχε επιτύχει την είσοδο του στη σχολή Εμποροπλοιάρχων στη Θεσσαλονίκη, ετοιμαζόταν για να μόνιμη εγκατάσταση στην συμπρωτεύουσα. Μάλιστα, οι δικοί του  άνθρωποι είχαν βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες στη συμπρωτεύουσα και είχαν βρει και το σπίτι όπου θα διέμενε ο 17χρονος.

Με αφορμή το νέο βήμα που θα έκανε στη ζωή του, οι φίλοι του θα μαζεύονταν, χθες βράδυ, στο πατρικό του, για ένα κρασί και φαγητό και για να ευχηθούν στον φίλο τους «καλές σπουδές», σύμφωνα με την ιστοσελίδα, cretalive.gr.

Η ζωή και η μοίρα είχαν άλλα σχέδια.  Οι φίλοι του 17χρονου βρέθηκαν στο σπίτι του, όχι για να γιορτάσουν, μα για να παρηγορήσουν και να συμπαρασταθούν στη χαροκαμένη οικογένεια…

