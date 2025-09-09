Θεσσαλονίκη: «Έκαναν πολλή φασαρία, αγανάκτησα» – Τι υποστηρίζει ο 49χρονος που απείλησε με καραμπίνα παρέα ανήλικων

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Άνδρας απείλησε με καραμπίνα ανήλικους

Δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος 49χρονου, που απείλησε με καραμπίνα παρέα ανήλικων, επειδή όπως υποστηρίζει έκαναν φασαρία σε πάρκο στην Σταυρούπολη, στην Θεσσαλονίκη.

Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο 49χρονος άνδρας που προτάσσει την κυνηγετική καραμπίνα και απειλεί τους ανήλικους που βρίσκονται σε πάρκο στην Σταυρούπολη. Σύμφωνα με το ERTNews, ο άνδρας υποστήριξε ότι κάνουν φασαρία και τον ενοχλούν. Το περιστατικό που έγινε ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής καταγράφηκε με κινητό από τους κατοίκους της περιοχής.

Την ημέρα που συνέβη το περιστατικό δεν έγινε καταγγελία στην αστυνομία. Μετά το βιντεοληπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, οι αστυνομικές Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον άνδρα.

Ο ένοπλος φέρεται να υποστηρίζει ακόμη ότι όλοι οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι καθώς όπως λέει, στο πάρκο συγκεντρώνονται καθημερινά παραβατικά άτομα που προκαλούν προβλήματα.

«Έκαναν πάρα πολύ φασαρία και δεν ήταν η πρώτη φορά. Κάθε βράδυ μαζεύονται και φωνάζουν. Βγήκαν όλοι οι κάτοικοι και τους έλεγαν να σταματήσουν, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Αγανάκτησα. Πήρα το όπλο και μόνο τους απείλησα. Το έχω μετανιώσει. Το όπλο το έχω νόμιμα» είπε χαρακτηριστικά.

Σε έρευνα στο σπίτι του 49χρονου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η κυνηγετική καραμπίνα που κατείχε νόμιμα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τη σύλληψη γιατρού στο Ιπποκράτειο και τη λάθος μετάγγιση

ΙΣΑ: Μηδενική ανοχή στη διαφθορά – Παρέμβαση για τον γιατρό που συνελήφθη στο «Ιπποκράτειο»

Ταξίδια: Συμβουλές για ασφάλεια στο διαδίκτυο – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

ΓΣEE: 24ωρη απεργία την 1η Οκτωβρίου – Ζητεί μείωση του χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες την εβδομάδα

Επιστήμονες ανακάλυψαν μαύρη τρύπα που δημιουργήθηκε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο μετά τη Μεγάλη Έκρηξη

Carabiner Keychain: Δεν θα ξαναχάσετε τα πράγματά σας με το αυτό το μπρελόκ – Υποστηρίζει το Find My της Apple
περισσότερα
16:47 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Καρολίνα Πελενδρίτου: «Δεν είναι κατοικίδιο, είναι προέκταση του εαυτού μου» – Η μαρτυρία της παραολυμπιονίκη για το περιστατικό με τον οδηγό ταξί

Στη δυσάρεστη εμπειρία που έζησε πρόσφατα η παραολυμπιονίκης Καρολίνα Πελενδρίτου, όταν οδηγός...
16:33 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Αθήνα: 24ωρη λειτουργία σε Μετρό, Τραμ και Λεωφορεία κάθε Σάββατο – Τα δρομολόγια 

Από τις 13 Σεπτεμβρίου, η Αθήνα αποκτά μόνιμη 24ωρη λειτουργία αστικών συγκοινωνιών, κάθε Σάββ...
16:17 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Καστοριά: Σοβαρό ατύχημα 11χρονου με το ποδήλατο – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Σοβαρό ατύχημα με το ποδήλατό του είχε ένας 11χρονος στην Καστοριά, ο οποίος νοσηλεύεται σε ΜΕ...
16:08 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Συγκέντρωση και πορεία στην Αθήνα την πρώτη ημέρα απεργίας των οδηγών ταξί – ΦΩΤΟ

Με συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της Αθήνας η πρώτη ημέρα της 48ωρης απεργίας των οδηγών τ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος