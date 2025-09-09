Θεσσαλονίκη: «Έκαναν πολλή φασαρία, αγανάκτησα» – Τι υποστηρίζει ο 49χρονος που απείλησε με καραμπίνα παρέα ανήλικων

Δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων σχηματίστηκε σε βάρος 49χρονου, που απείλησε με καραμπίνα παρέα ανήλικων, επειδή όπως υποστηρίζει έκαναν φασαρία σε πάρκο στην Σταυρούπολη, στην Θεσσαλονίκη.

Σε βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο 49χρονος άνδρας που προτάσσει την κυνηγετική καραμπίνα και απειλεί τους ανήλικους που βρίσκονται σε πάρκο στην Σταυρούπολη. Σύμφωνα με το ERTNews, ο άνδρας υποστήριξε ότι κάνουν φασαρία και τον ενοχλούν. Το περιστατικό που έγινε ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής καταγράφηκε με κινητό από τους κατοίκους της περιοχής.

Την ημέρα που συνέβη το περιστατικό δεν έγινε καταγγελία στην αστυνομία. Μετά το βιντεοληπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, οι αστυνομικές Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον άνδρα.

Ο ένοπλος φέρεται να υποστηρίζει ακόμη ότι όλοι οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι καθώς όπως λέει, στο πάρκο συγκεντρώνονται καθημερινά παραβατικά άτομα που προκαλούν προβλήματα.

«Έκαναν πάρα πολύ φασαρία και δεν ήταν η πρώτη φορά. Κάθε βράδυ μαζεύονται και φωνάζουν. Βγήκαν όλοι οι κάτοικοι και τους έλεγαν να σταματήσουν, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Αγανάκτησα. Πήρα το όπλο και μόνο τους απείλησα. Το έχω μετανιώσει. Το όπλο το έχω νόμιμα» είπε χαρακτηριστικά.

Σε έρευνα στο σπίτι του 49χρονου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η κυνηγετική καραμπίνα που κατείχε νόμιμα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.