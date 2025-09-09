Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος του 49χρονου που απείλησε ανήλικους με καραμπίνα – Δείτε βίντεο

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Θεσσαλονίκη, καραμπίνα

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος ενός 49χρονου άνδρα ο οποίος απείλησε με κυνηγετικό όπλο μία παρέα ανηλίκων, επειδή έκαναν φασαρία σε πάρκο στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Η υπόθεση είδε τα τελευταία 24ωρα το φως της δημοσιότητας και κατόπιν αστυνομικής έρευνας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του οπλοφόρου. Πρόκειται για 49χρονου, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά εντόπισαν, χθες το πρωί, τον 49χρονο στο σπίτι του, απ’ όπου κατάσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα.

Με το όπλο αυτό, ο ίδιος φαίνεται να προσέγγισε τους ανήλικους, τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, προτάσσοντάς το προς το μέρος τους για εκφοβισμό και ζητώντας να κάνουν ησυχία.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Δείτε βίντεο με τον 49χρονο να κρατά την καραμπίνα και να απειλεί τους ανήλικους:

