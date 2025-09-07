Θεσσαλονίκη: Άνδρας απείλησε ανήλικους με καραμπίνα – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Άνδρας απείλησε ανήλικους με καραμπίνα – ΒΙΝΤΕΟ

Τα περιστατικά βίας και οπλοκατοχής στη χώρα φαίνεται πως δεν έχουν τέλος. Το τελευταίο σοκαριστικό γεγονός σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας άνδρας βγήκε από το σπίτι του κρατώντας καραμπίνα και απείλησε ανήλικους, επειδή τον ενόχλησαν με τις φωνές τους.

Στο βίντεο που προβλήθηκε στο αποψινό (07.09.2025) κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, φαίνεται η στιγμή που ο άνδρας, εμφανώς εκνευρισμένος, βγαίνει από το σπίτι του σε γειτονιά της Θεσσαλονίκης, κρατώντας στο χέρι την καραμπίνα. Ακολουθεί την κατεύθυνση προς το απέναντι παρκάκι, όπου σύμφωνα με μαρτυρίες βρίσκονταν μια παρέα ανήλικων παιδιών που έκαναν φασαρία.

Οι εικόνες δείχνουν τον ένοπλο να περπατά στο δρόμο της Σταυρούπολης με το όπλο στο χέρι, ενώ ακούγεται να φωνάζει: «έλα εδώ, έλα». Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι που κατέγραψαν το περιστατικό με το κινητό τους, στο στόχαστρό του βρέθηκαν τα παιδιά που είχαν μαζευτεί στο σημείο και τον ενόχλησαν με τις φωνές τους.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με τους κατοίκους να μιλούν για ένα ακόμη παράδειγμα της ανεξέλεγκτης οπλοκατοχής και της αυξανόμενης βίας στις γειτονιές.

