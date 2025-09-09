Τέλος από τη Νότιγχαμ Φόρεστ ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Ο Πορτογάλος είχε αναλάβει την αγγλική ομάδα στις 20 Δεκεμβρίου του 2023 και την καθοδήγησε σε 71 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας απολογισμό 30 νικών, 15 ισοπαλιών και 26 ηττών.

Επιπλέον, οδήγησε τη Νότιγχαμ στην επιστροφή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έπειτα από 30 χρόνια, καθώς φέτος θα συμμετάσχει στη League Phase του Europa League, λόγω της 7ης θέσης που κατέλαβε στην εξαιρετική περσινή της πορεία στην Premier League.

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ επιβεβαιώνει ότι, μετά από πρόσφατες περιστάσεις, ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο απαλλάχθηκε σήμερα από τα καθήκοντά του ως προπονητής.

Ο σύλλογος ευχαριστεί τον Νούνο για τη συμβολή του σε μια πολύ επιτυχημένη εποχή στο City Ground, και ιδιαίτερα για τον ρόλο του στη σεζόν 2024/25, η οποία θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του συλλόγου.

Ως κάποιος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία μας την περασμένη σεζόν, θα κατέχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην πορεία μας» αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας.