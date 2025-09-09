Έκανε στα κρυφά αίτηση διαζυγίου γιατί δεν αντέχει την συμπεριφορά της γυναίκας του – «Από τότε που αποκτήσαμε χρήματα, έγινε στριμμένη και απαιτητική»

Ένας άνδρας, αναρωτιέται πώς κατέληξε με σύζυγό του μια γυναίκα που έχει μετατρέψει το σπίτι τους σε “μουσείο”, όπου τα παιδιά τους δεν μπορούν καν να παίξουν.

Ενώ όταν παντρεύτηκαν, λειτουργούσαν σαν ομάδα, εκείνη σταδιακά, όπως λέει, μεταμορφώθηκε σε τύραννο με εθισμό στα ψώνια και σύμπλεγμα ανωτερότητας μόλις μπήκαν τα χρήματα στη ζωή τους.

Έχοντας προσπαθήσει πολλά χρόνια να διορθώσει την κατάσταση, αναρωτιέται πώς γίνεται, τα χρήματα να τους έκαναν τόσο κακό. Όταν γνώρισε τη γυναίκα του, ήταν και οι δύο άφραγκοι. Τώρα, έχουν πολλά χρήματα, αλλά η γυναίκα του έχει γίνει απαίσιος άνθρωπος. Είναι κακιά, απαιτητική – με λίγα λόγια, την μισεί.

Η γυναίκα του πιστεύει – αδίκως – πως, όλοι οι άλλοι γύρω της, είναι αποτυχημένοι.

«Με τίποτα δεν είναι ευχαριστημένη: Κατηγορεί τα εστιατόρια, τους σερβιτόρους, τους υπαλλήλους. Στο σπίτι, όλοι νιώθουμε στρες. Χώρια που, διαρκώς ψωνίζει», εξηγεί ο άνδρας.

«Έχω θρηνήσει τον γάμο μου»

«Ξεκίνησε από μικρά πράγματα αλλά έχει γίνει κανονικός εθισμός. Το σπίτι μας, είναι γεμάτο με κουτιά από σκουπίδια. Προσπαθεί να μας πείσει ότι δημιουργεί όμορφο περιβάλλον, αλλά δεν είναι έτσι.

Πώς γίνεται να μείνει λευκός ένας καναπές και ένα υπνοδωμάτιο, όταν έχεις δύο εξάχρονα αγόρια;. Κάθε Σάββατο, τρίβουμε, βάζουμε σκούπα και μας τρώει το άγχος, επειδή διάλεξε έπιπλα που δεν είναι κατάλληλα για σπίτι με παιδιά. Τα παιδιά πάλι, δεν θέλουν καν να παίζουν στα δωμάτιά τους, επειδή φοβούνται μην χαλάσουν το σπίτι. Εκείνη λέει ότι είναι πειθαρχημένη, αλλά κάθε άλλο. Ο εθισμός της και τα λεφτά, της έχουν στερήσει την αυτογνωσία».

Εκείνος δουλεύει νυχτερινές βάρδιες για να μπορεί να αφιερώνει χρόνο στα παιδιά του, όταν ξυπνούν και όταν πηγαίνουν για ύπνο. Προσπαθεί όσο μπορεί να είναι καλός πατέρας, αλλά τον έχει κατακλύσει το άγχος που του δημιουργεί η γυναίκα του.

Η γυναίκα του, αδυνατεί να δει τις συνέπειες της συμπεριφοράς της, κι αυτός έχει κουραστεί με την κατάσταση. Ακόμη και τα παιδιά τους, έχουν εξαντληθεί, ενώ εκείνη, την ίδια στιγμή, είναι περήφανη.

Αλλά η γυναίκα του δεν προσπαθεί καθόλου, απλώς κάνει τους πάντες δυστυχισμένους και ελέγχει κάθε πτυχή της ζωής τους., όπως υποστηρίζει ο άνδρας. «Έχω αρχίσει κρυφά να συμπληρώνω την αίτηση διαζυγίου, επειδή έχω κουραστεί να ζω σ’ ένα ψεύτικο σπίτι, όπως αυτά του Pinterest, με μια στριμμένη γυναίκα που σκέφτεται μόνο τον εαυτό της», εξηγεί ο άνδρας.

Ήδη θρηνεί για τον γάμο τους και τα χαρτιά του διαζυγίου απλώς έρχονται να το επιβεβαιώσουν. Αν εκείνη δεν αλλάξει, δεν ακούσει, ή δεν δει τη ζημιά που προκαλεί, τότε εκείνος δεν θεωρεί ότι διαλύει μια οικογένεια με το να φύγει από τον γάμο. Προσπαθεί να σώσει ό,τι μπορεί.