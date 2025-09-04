Έδωσε τελεσίγραφο στα πεθερικά της – «Εάν δεν φύγουν από το σπίτι μου, θα κάνω αίτηση διαζυγίου»

marinasiskos

timeout

Έδωσε τελεσίγραφο στα πεθερικά της – “αν δεν φύγουν από το σπίτι μου θα κάνω αίτηση διαζυγίου”. Φωτογραφία: Freepik
Έδωσε τελεσίγραφο στα πεθερικά της – “αν δεν φύγουν από το σπίτι μου θα κάνω αίτηση διαζυγίου”. Φωτογραφία: Freepik

Το να δέχεσαι διαρκώς την κριτική των πεθερικών σου, ενώ μάλιστα μένουν στο σπίτι σου και χαίρονται τη ζωή που εσύ έχεις δημιουργήσει, είναι αρκετά δύσκολη κατάσταση. Τα πεθερικά μιας 38χρονης γυναίκας, ζούνε στο σπίτι, με την ίδια και τον 52 ετών άνδρα της.

Έδωσε τελεσίγραφο στον γιο της – «Ή θα πληρώνεις ενοίκιο ή θα φύγεις από το σπίτι»

Αρχικά, ήταν υποστηρικτική μαζί τους – αφού αγαπούν την εγγονή τους και θέλουν να έχουν καλή σχέση μαζί της. “Το πρόβλημα είναι η πεθερά μου. Σχολιάζει διαρκώς με ασέβεια, κριτικάροντας τις αγοραστικές μου συνήθειες, τα ρούχα μου, το γεγονός ότι φοράω σορτσάκι στο σπίτι ή μαγιό στην πισίνα”, εξηγεί η γυναίκα.

“Προσπάθησα να την αγνοήσω, αλλά έχει καταντήσει ανυπόφορη. Μία φορά, ρώτησε γιατί είναι το σπίτι και στο δικό μου όνομα, αφού ο άνδρας μου βγάζει περισσότερα (είμαστε παντρεμένοι εδώ και είκοσι χρόνια). Ο άνδρας μου, άκουσε την κουβέντα και της είπε ότι αυτό που είπε, είναι ανεπίτρεπτο. Όταν πουλήσαμε το παλιό μου αυτοκίνητο και πήραμε μερσεντές, εκείνη θύμωσε”.

Η πεθερά της σκορπά τον τρόμο στην οικογένεια – «Τρέμω να αφήσω την κόρη μου μόνη με την κακιά γιαγιά της»

“Μαζί της, δεν κουβεντιάζω οικονομικά θέματα, δεν είναι δική της δουλειά. Δεν τους χρεώνουμε τίποτα, εμείς πληρώνουμε όλους τους λογαριασμούς, ακόμη και τα κινητά τους. Μόνο μερικά ψώνια από το σούπερ μάρκετ κάνουν καμιά φορά”.

“Ο άνδρας μου συμφωνεί”

Πριν από μερικές ημέρες, η κατάσταση εκτροχιάστηκε. Η πεθερά της ρώτησε αν είχε ταΐσει τον σκύλο και τη γάτα της – κάτι που η γυναίκα δεν έκανε γιατί τα κατοικίδια είναι σε αυστηρή δίαιτα.

Η πεθερά της προσπαθούσε να πείσει τον άνδρα της να την χωρίσει όσο εκείνη πάλευε για τη ζωή της στο νοσοκομείο – «Δεν μου ζήτησε ποτέ συγγνώμη»

Τότε άρχισε να μιλάει στον πεθερό της, όσο ήταν και η ίδια μπροστά και διαστρέβλωνε τα λόγια της. Έκανε να φανεί πως, εκείνη ήταν υπεύθυνη για τα ζώα.

Η γυναίκα έγινε έξαλλη με την πεθερά της και της ξεκαθάρισε πως, αν έχει σκοπό να συνεχίσει να μένει στο σπίτι της, θα χωρίσει από τον άνδρα της επειδή δεν την αντέχει άλλο.
“Όταν γύρισε ο άνδρας μου, του είπα πως οι γονείς του πρέπει να μετακομίσουν. Αλλιώς θα χωρίσουμε και θα πουλήσουμε το σπίτι. Συμφώνησε πως πρέπει να φύγουν”, εξηγεί η γυναίκα.

Όμως, “μπορεί να είμαι κακιά. Τα πεθερικά μου δεν μπορούν να βρουν σπίτι να νοικιάσουν κοντά μας – το πιο φθηνό σπίτι είναι γύρω στις τρεις χιλιάδες ευρώ.
Αν πάνε σε άλλη περιοχή, θα μένουν πάνω από μιάμιση ώρα μακριά μας”.

“Και οι δύο έχουν πρόβλημα όρασης και ακοής – δεν μπορούν να οδηγήσουν, και θα χρειαστεί να αποχωριστούν το μοναδικό τους εγγόνι. Νιώθω απαίσια γι’ αυτά όμως δεν μπορώ να συνεχίσω να ζω έτσι”. Δεδομένου ότι, έχει δεχτεί την ασέβεια της πεθεράς της, μπορεί η αντίδραση της, να μην είναι υπερβολική.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το πρώτο σημάδι ότι παχαίνουμε δεν είναι στην κοιλιά, αλλά στη γλώσσα μας – Πώς εμφανίζεται εκεί το λίπος;

Της έδιναν μόνο δυο χρόνια ζωής όμως 12 χρόνια μετά είναι πιο δυνατή από ποτέ – Πώς αντιμετωπίζει τους πολλαπλούς καρκίνους...

Ποιοι πρέπει να «κλείσουν» άμεσα ραντεβού με την Εφορία

Επίδομα ενοικίου: Ποιοι δικαιούνται πάνω από 800 ευρώ και πότε θα το λάβουν

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν εργαζόμενο σε 14 δευτερόλεπτα

Το Google Vids αποκτά AI avatars και εργαλεία μετατροπής εικόνας σε βίντεο
περισσότερα
08:30 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Συνταγή για κοτόπουλο με 5 συστατικά από τον Jamie Oliver – Ένα αγαπημένο πιάτο για κάθε μέρα

Δεν πρόκειται για ακόμη μια συνταγή για κοτόπουλο. Η συγκεκριμένη, με την προσθήκη σπόρων και ...
06:15 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις τον δράκο σε 8 δευτερόλεπτα

Για να λύσετε αυτή την νέα οπτική ψευδαίσθηση, που έχει δυσκολέψει ακόμη και τους πιο δυνατούς...
05:30 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025: Ζυγοί, μην προδίδετε τον εαυτό σας

Τι θα συμβεί σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τ...
21:00 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Αριθμολογία: Η ημερομηνία γέννησής σας αποκαλύπτει την ιδανική δουλειά για εσάς

Κανείς δεν θέλει να δουλεύει μόνο για έναν μισθό.  Όλοι θέλουν σκοπό και πάθος, υπερηφάνεια κα...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος