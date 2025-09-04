Έδωσε τελεσίγραφο στα πεθερικά της – «Εάν δεν φύγουν από το σπίτι μου, θα κάνω αίτηση διαζυγίου»

Το να δέχεσαι διαρκώς την κριτική των πεθερικών σου, ενώ μάλιστα μένουν στο σπίτι σου και χαίρονται τη ζωή που εσύ έχεις δημιουργήσει, είναι αρκετά δύσκολη κατάσταση. Τα πεθερικά μιας 38χρονης γυναίκας, ζούνε στο σπίτι, με την ίδια και τον 52 ετών άνδρα της.

Αρχικά, ήταν υποστηρικτική μαζί τους – αφού αγαπούν την εγγονή τους και θέλουν να έχουν καλή σχέση μαζί της. “Το πρόβλημα είναι η πεθερά μου. Σχολιάζει διαρκώς με ασέβεια, κριτικάροντας τις αγοραστικές μου συνήθειες, τα ρούχα μου, το γεγονός ότι φοράω σορτσάκι στο σπίτι ή μαγιό στην πισίνα”, εξηγεί η γυναίκα.

“Προσπάθησα να την αγνοήσω, αλλά έχει καταντήσει ανυπόφορη. Μία φορά, ρώτησε γιατί είναι το σπίτι και στο δικό μου όνομα, αφού ο άνδρας μου βγάζει περισσότερα (είμαστε παντρεμένοι εδώ και είκοσι χρόνια). Ο άνδρας μου, άκουσε την κουβέντα και της είπε ότι αυτό που είπε, είναι ανεπίτρεπτο. Όταν πουλήσαμε το παλιό μου αυτοκίνητο και πήραμε μερσεντές, εκείνη θύμωσε”.

“Μαζί της, δεν κουβεντιάζω οικονομικά θέματα, δεν είναι δική της δουλειά. Δεν τους χρεώνουμε τίποτα, εμείς πληρώνουμε όλους τους λογαριασμούς, ακόμη και τα κινητά τους. Μόνο μερικά ψώνια από το σούπερ μάρκετ κάνουν καμιά φορά”.

“Ο άνδρας μου συμφωνεί”

Πριν από μερικές ημέρες, η κατάσταση εκτροχιάστηκε. Η πεθερά της ρώτησε αν είχε ταΐσει τον σκύλο και τη γάτα της – κάτι που η γυναίκα δεν έκανε γιατί τα κατοικίδια είναι σε αυστηρή δίαιτα.

Τότε άρχισε να μιλάει στον πεθερό της, όσο ήταν και η ίδια μπροστά και διαστρέβλωνε τα λόγια της. Έκανε να φανεί πως, εκείνη ήταν υπεύθυνη για τα ζώα.

Η γυναίκα έγινε έξαλλη με την πεθερά της και της ξεκαθάρισε πως, αν έχει σκοπό να συνεχίσει να μένει στο σπίτι της, θα χωρίσει από τον άνδρα της επειδή δεν την αντέχει άλλο.

“Όταν γύρισε ο άνδρας μου, του είπα πως οι γονείς του πρέπει να μετακομίσουν. Αλλιώς θα χωρίσουμε και θα πουλήσουμε το σπίτι. Συμφώνησε πως πρέπει να φύγουν”, εξηγεί η γυναίκα.

Όμως, “μπορεί να είμαι κακιά. Τα πεθερικά μου δεν μπορούν να βρουν σπίτι να νοικιάσουν κοντά μας – το πιο φθηνό σπίτι είναι γύρω στις τρεις χιλιάδες ευρώ.

Αν πάνε σε άλλη περιοχή, θα μένουν πάνω από μιάμιση ώρα μακριά μας”.

“Και οι δύο έχουν πρόβλημα όρασης και ακοής – δεν μπορούν να οδηγήσουν, και θα χρειαστεί να αποχωριστούν το μοναδικό τους εγγόνι. Νιώθω απαίσια γι’ αυτά όμως δεν μπορώ να συνεχίσω να ζω έτσι”. Δεδομένου ότι, έχει δεχτεί την ασέβεια της πεθεράς της, μπορεί η αντίδραση της, να μην είναι υπερβολική.