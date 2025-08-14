Η πεθερά της προσπαθούσε να πείσει τον άνδρα της να την χωρίσει όσο εκείνη πάλευε για τη ζωή της στο νοσοκομείο – «Δεν μου ζήτησε ποτέ συγγνώμη»

Όταν, σε μια στιγμή μεγάλης ανάγκης, κάποιος αποκαλύπτει τα πραγματικά του συναισθήματα, είναι δύσκολο να το ξεχάσεις όταν έρθει η ώρα να τον βοηθήσεις εσύ. Πριν από έναν χρόνο, μια γυναίκα πάλευε να ξεπεράσει τις επιπλοκές μιας δύσκολης εγκυμοσύνης. Το διάστημα της παρατεταμένης νοσηλείας της, η πεθερά της, “φύτευε” σκέψεις στο μυαλό του άνδρα της.

Τώρα που είναι η δική της σειρά να την φροντίσουν, ο άνδρας της περιμένει από εκείνη να τον βοηθήσει. Δεν είναι μόνο πρακτικό το ζήτημα. Ουσιαστικά, πρόκειται για την ικανότητα της συγχώρεσης – παρόλο που, η πεθερά δεν της ζήτησε ποτέ συγγνώμη.

Η 32χρονη γυναίκα, είναι παντρεμένη εδώ και επτά χρόνια με τον 35 ετών άνδρα της. Έχουν αποκτήσει δύο μικρά παιδιά, τριών και πέντε ετών. Πριν από έναν χρόνο, η γυναίκα πέρασε πάνω από έναν χρόνο στο νοσοκομείο, λόγω επιπλοκών στην εγκυμοσύνη.

Όσο η γυναίκα νοσηλευόταν, η 68χρονη πεθερά της, βοηθούσε στο σπίτι τον γιο της.

“Του έλεγε να με αφήσει”

Αρχικά, πίστευε πως η πεθερά της είναι μια γλυκιά γυναίκα. Σύντομα ανακάλυψε τις αληθινές της προθέσεις.

“Προφανώς, είχε πει πολλές φορές στον άνδρα μου πως του αξίζει κάτι καλύτερο από εμένα και πως είμαι πολύ αδύναμη για να γίνω μητέρα και σύζυγος”, εξηγεί η γυναίκα.

“Ακόμη, έφτασε στο σημείο να του πει να γλιτώσει χρόνο και κάνει μια νέα αρχή με μια πιο υγιή γυναίκα. Ο άνδρας μου, μου το εκμυστηρεύτηκε μετά από μήνες, λέγοντας ότι, δεν την πήρε ποτέ του στα σοβαρά” τόνισε η γυναίκα.

“Πρόσφατα, η πεθερά μου διαγνώστηκε με μια χρόνια ασθένεια. Θα κάνει μια εγχείριση και το διάστημα της ανάρρωσης, θα έχει ανάγκη από φροντίδα. Ο άνδρας μου, με ρώτησε αν μπορεί να μείνει μαζί μας, ώστε να την φροντίζω εγώ, μιας και δουλεύω από το σπίτι”.

“Του ξεκαθάρισα πως αποκλείεται”. Η γυναίκα θύμισε στον άνδρα της πως η μητέρα του είχε προσπαθήσει να τον πείσει να την εγκαταλείψει όταν εκείνη πάλευε για τη δική της ζωή, στο νοσοκομείο.

Ξεκαθάρισε στον άνδρα της ότι, δεν θέλει την πεθερά της στο σπίτι τους και πως δεν είναι διατεθειμένη να βοηθήσει στη φροντίδα της. Ο άνδρας της πιστεύει ότι είναι κακιά γι’ αυτό και τώρα, δεν της μιλάει.

Θεωρεί πως τα μέλη της οικογένειας πρέπει να συγχωρούνται, ό,τι και αν έχει γίνει.

“Όλοι με κατηγορούν πως είμαι άκαρδη”

“Τώρα μου στέλνουν μηνύματα τα αδέλφια του, με λένε άκαρδη, εξηγώντας ότι είναι μεγάλη, άρρωστη και πως, έχει μετανιώσει. Το θέμα είναι πως δεν μου ζήτησε ποτέ της συγγνώμη”, εξηγεί η γυναίκα.

“Η μοναδική φορά που αναφέρθηκε στο θέμα είναι κάποια στιγμή που μου είπε πως ανησυχεί για το μέλλον του γιου της. Ο άνδρας μου με το ζόρι μου μιλάει και εγώ, έχω αρχίσει ν’ αναρωτιέμαι αν πράγματι είμαι πολύ ψυχρή”.

Εσείς, θεωρείτε ότι έχει άδικο που δεν θέλει να φροντίσει την πεθερά της;