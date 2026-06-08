Ισραήλ: Έπληξε πετροχημικό σύμπλεγμα στο Ιράν – Αντίποινα της Τεχεράνης με πυραύλους κατά αεροπορικών βάσεων

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Επικίνδυνη τροπή παίρνει η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, καθώς οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έπληξαν στρατηγικές βιομηχανικές υποδομές στο ιρανικό έδαφος.

Η επίθεση σε μεγάλο πετροχημικό σύμπλεγμα στα νοτιοδυτικά της χώρας προκάλεσε την άμεση στρατιωτική απάντηση της Τεχεράνης με πυραυλικά πλήγματα κατά ισραηλινών αεροπορικών βάσεων.

Χτύπημα στην «καρδιά» των πετροχημικών του Ιράν

Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν πετροχημική εγκατάσταση στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Footage of smoke rising from an Iranian petrochemical facility in the city of Bandar-e Mahshahr this morning after an Israeli airstrike. This is the first Iranian petrochemical facility bombed since the ceasefire. pic.twitter.com/ZuDOxjVr17 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 8, 2026



Το ημιεπίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι η εταιρεία Karun Mahshahr Petrochemical Company, η οποία εδρεύει στην επαρχία Χουζεστάν, χτυπήθηκε από πλήγματα που εξαπέλυσε «ο σιωνιστής εχθρός, προκαλώντας μερικές ζημιές».

Την ίδια στιγμή, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης στην Ειδική Πετροχημική Οικονομική Ζώνη του Μαχσάχρ, στον απόηχο των ισραηλινών βομβαρδισμών.

🇮🇱🇮🇷 Iran’s Security Deputy of Khuzestan Province confirms: the Karun Mahshahr Petrochemical Complex has been struck again. “Partial damage” from Israeli projectile hits. This is the second Israeli strike on the same facility. It was hit on April 4th and rebuilt or continued… https://t.co/fghwPxx1to pic.twitter.com/MvymZif1na — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 8, 2026



Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιβεβαίωσε την επιχείρηση, αναφέροντας ότι η πολεμική αεροπορία της χώρας έπληξε επιτυχώς αρκετούς στόχους στο συγκεκριμένο πετροχημικό συγκρότημα.

חיל האוויר בהכוונת אמ”ן תקף לפני זמן קצר מספר יעדים במתחם הפטרוכימי במאהשהר שבדרום-מערב איראן. פרטים נוספים בהמשך — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 8, 2026

Αντίποινα από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Η απάντηση της Τεχεράνης ήταν άμεση. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών αεροπορικών βάσεων Νεβατίμ και Τελ Νοφ.

Σύμφωνα με το Fars, η ενέργεια αυτή έγινε ως απάντηση σε προηγούμενα ισραηλινά πλήγματα εναντίον ιρανικών συστημάτων ραντάρ «σε τρία διαφορετικά μέρη».



Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν λίγο αργότερα ότι κατέρριψαν όλους τους πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ σήμερα το πρωί.

Έκτακτο Συμβούλιο Ασφαλείας στο Ισραήλ

Μέσα σε αυτό το κλίμα των κλιμακούμενων εχθροπραξιών, όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας στις 11 π.μ. τοπική ώρα.

Οι Times of Israel, επικαλούμενες ανώνυμο αξιωματούχο, επεσήμαναν ότι πρόκειται για μια περιορισμένη συνεδρίαση, στην οποία θα συμμετάσχει μόνο μια μικρή ομάδα κορυφαίων υπουργών για τη λήψη αποφάσεων.