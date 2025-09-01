Έδωσε τελεσίγραφο στον γιο της – «Ή θα πληρώνεις ενοίκιο ή θα φύγεις από το σπίτι»

Έδωσε τελεσίγραφο στον γιο της – “ή θα πληρώνει ενοίκιο ή θα φύγει από το σπίτι”. Φωτογραφία: Freepik
Μία μητέρα, έχει κουραστεί από την ασέβεια του ενήλικου γιου της, ο οποίος δεν προσφέρει τίποτα και βρίσκει τα πάντα έτοιμα από εκείνη. Η γυναίκα αυτή, έχει δύο παιδιά: Έναν 19χρονο γιο και μια κόρη 13 ετών. Ο γιος της, συγκατοικεί με την κοπέλα του, στο σπίτι της μητέρας του.

“Έχω εξηγήσει πολλές φορές στον γιο μου ότι πρέπει να κάνουμε μαζί τις δουλειές. Με απαξιώνει και συνεχίζει να μην κάνει τίποτα”, εξηγεί η γυναίκα.

Μετά την τελευταία τους κουβέντα, ο γιος της άρχισε – αναπάντεχα – να σφουγγαρίζει, να σκουπίζει και να πλένει τα πιάτα. Για την ίδια όμως, αυτό είναι το ελάχιστο. Εκείνη πληρώνει τα πάντα, ακόμη και για πράγματα που πρέπει να καλύπτει και ο γιος της – όπως ο καθαρισμός της πισίνας και το κούρεμα του γκαζόν.

“Πρέπει να ενηλικιωθεί”

Ο γιος μαζί με την σύντροφό του πληρώνουν το σούπερ μάρκετ και ο ίδιος θεωρεί ότι αυτό είναι αρκετό. “Και εγώ πληρώνω το σούπερ μάρκετ και φυσικά, ό,τι άλλο χρειάζεται το σπίτι. Σήμερα έμεινα στο σπίτι και παρατήρησα ότι, όλη την ημέρα κάθεται στο δωμάτιό του και παίζει παιχνίδια”, εξηγεί.

“Του ζήτησα να πετάξει ένα δέντρο που είχε πέσει στο πεζοδρόμιο και με περιφρόνησε. Έγινα έξαλλη, του είπα ότι έχω βαρεθεί με αυτό το σύστημα και πως, οφείλουν να πληρώνουν ενοίκιο, ή να βρουν αλλού να μείνουν”. Το σπίτι της, δεν είναι ίδρυμα.

Αν ο γιος και η κοπέλα του θέλουν να ζουν σαν κανονικοί ενήλικες, τότε πρέπει να πληρώνουν ενοίκιο ή να βρουν αλλού να μείνουν. Επειδή προς το παρόν, είναι ξεκάθαρο ότι δεν δείχνουν τον παραμικρό σεβασμό και εκτίμηση.

 

