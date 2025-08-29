Έξαλλη μητέρα που ψώνιζε σχολικά είδη: «Η υπάλληλος έκανε αγενή χειρονομία επειδή τα παιδιά μου έκαναν φασαρία»

Μια υπάλληλος καταστήματος έκανε απρεπή χειρονομία σε μητέρα επειδή τα παιδιά της έκαναν φασαρία – “μερικοί άνθρωποι μισούν τα παιδιά”. Φωτογραφία: Freepik
Πριν από μερικές εβδομάδες, η TikToker Railey (@railey_bobailey), πήγε να αγοράσει σχολικά για τα παιδιά της, που σε λίγο καιρό, επιστρέφουν στο σχολείο.

Καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ: Άγριος καβγάς δύο γυναικών μπροστά σε παιδιά – «Πού είναι η ασφάλεια;»

Έπειτα, αποφάσισαν να μπουν σε ένα κατάστημα ρούχων. Στο τμήμα γυναικείων εκπτωτικών ειδών, εκείνη προσπαθούσε να κρατήσει τα παιδιά της απασχολημένα με φορτηγάκια-παιχνίδια και βιβλία. Ο εξάχρονος γιος της έπαιζε με τα δίχρονα δίδυμά της, βοηθώντας τη Railey.

Προσπαθούσε να τα κάνει να γελάσουν. Ο δίχρονος γιος της φώναξε δυνατά γελώντας με τ’ αστεία του αδελφού του, αλλά γενικά, τα παιδιά δεν έκαναν πολλή φασαρία.

“Έμεινα έκπληκτη”

Δεν ήταν δέκα λεπτά στο μαγαζί όταν, μια υπάλληλος, γύρω στα 55 της, πέρασε από κοντά της, την κοίταξε με νόημα στα μάτια και έκλεισε τ’ αυτιά της με τα χέρια της. Η Railey έκπληκτη, δεν μπορούσε ν’ αντιδράσει.

Ο μεγαλύτερος γιος της ωστόσο, το πρόσεξε και τη ρώτησε τι έγινε. Η μητέρα του, του είπε ότι οι άνθρωποι μπορεί να γίνουν αγενείς. Εκείνη τη στιγμή όμως, παρατήρησε πως την κοιτούσε μία υπάλληλος του καταστήματος περίπου 20 χρονών.

Η Railey ένιωσε άσχημα και ξεκαθάρισε στην υπάλληλο ότι δεν μιλούσε για εκείνη αλλά για την μεγαλύτερη γυναίκα, που πέρασε από κοντά τους. Η κοπέλα της είπε ότι είδε το σκηνικό και την ενημέρωσε πως γενικά, η συγκεκριμένη κυρία, έτσι συμπεριφέρεται. Δεν συμπαθεί καθόλου τα παιδιά.

“Μερικοί μισούν τα παιδιά”

Είπε επίσης ότι, αν η Railey “κάρφωνε” τη συνάδελφό της όταν έφτανε στο ταμείο, δεν θα θύμωνε γι’ αυτό, γιατί η γυναίκα είχε φερθεί με τον ίδιο τρόπο και στη μικρή της αδερφή.
Μια φορά, είχαν πάει στο κατάστημα η μητέρα και η μικρή της αδελφή.

Η συνάδελφός της ήταν πολύ αγενής με την μικρή της αδελφή – χωρίς να ξέρει ποια είναι. Γενικά, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν συμπαθεί τα παιδιά.

Η Railey ευχαρίστησε την μικρότερη υπάλληλο για την κατανόηση και, συνέχισαν τον δρόμο τους. Προχώρησε προς το ταμείο, έχοντας επιλέξει μερικά ρούχα για τη γυμναστική. Το κορίτσι στο ταμείο ήταν πολύ απασχολημένο, οπότε η Railey αποφάσισε να μην ζητήσει να μιλήσει με τον διευθυντή.

Στον λογαριασμό της στο Tik Tok, η Railey μίλησε για όσους μισούν τα παιδιά τόσο, που έχει γίνει χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς τους. Άλλο να μην θέλεις να κάνεις παιδιά και άλλο να εκφράζεις δημόσια το μίσος σου.

Τα παιδιά πρέπει να κυκλοφορούν με τους γονείς τους – πώς αλλιώς θα μάθουν να συμπεριφέρονται στην κοινωνία; Αν οι γονείς τα κρατούν μονίμως μέσα στο σπίτι, δεν θ’ αναπτυχθούν σωστά.

Ασφαλώς και δεν είναι σωστό τα παιδιά να τρέχουν και να κάνουν φασαρία. Υπάρχει για όλα το κατάλληλο μέρος και ο χρόνος, αλλά είναι αδύνατον να μην συνυπάρχουμε με τα παιδιά.

