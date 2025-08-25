Καρναβάλι του Νότινγκ Χιλ: Άγριος καβγάς δύο γυναικών μπροστά σε παιδιά – «Πού είναι η ασφάλεια;»

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στην «παιδική και οικογενειακή ημέρα» του Καρναβαλιού του Νότινγκ Χιλ στο δυτικό Λονδίνο, όταν δύο νεαρές γυναίκες πιάστηκαν στα χέρια στη μέση του δρόμου, μπροστά στα έντρομα μάτια οικογενειών και παιδιών.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail, το βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok καταγράφει τις δύο γυναίκες να ανταλλάσσουν γροθιές, να τραβούν η μία τα μαλλιά της άλλης και να συγκρούονται με σφοδρότητα, ενώ από το πλήθος ακούγονται φωνές: «Πού είναι η ασφάλεια;». Παρόντες προσπαθούν να τις χωρίσουν χωρίς επιτυχία, την ώρα που δυνατή μουσική του καρναβαλιού συνεχίζει να παίζει στο φόντο.

Σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, το περιστατικό δεν αναφέρθηκε στους αστυνομικούς την ώρα που συνέβη και δεν υπάρχουν επί του παρόντος καταγγελίες ή αναφορές από τις εμπλεκόμενες.

Το βίαιο επεισόδιο έρχεται στο φως ενώ, όπως ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία, 140 άτομα συνελήφθησαν την πρώτη ημέρα του καρναβαλιού – αριθμός αυξημένος κατά 40% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, όταν είχαν γίνει 104 συλλήψεις.

Από αυτές, οι 105 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν εντός του καρναβαλιού, ενώ οι υπόλοιπες 35 έγιναν σε κοντινά σημεία προσέγγισης. Μάλιστα, 13 συλλήψεις έγιναν με τη βοήθεια τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του φεστιβάλ μέσω καμερών CCTV σε πραγματικό χρόνο.

Σε άλλο σημείο, κοντά στην Portobello Road, περισσότεροι από έξι αστυνομικοί κατέγραψαν έναν άνδρα που φαινόταν να αντιστέκεται κατά τη διάρκεια σύλληψης, ενώ λίγο νωρίτερα, άλλος νεαρός είχε ακινητοποιηθεί με χειροπέδες στο πλαίσιο ελέγχου ταυτότητας και αντικειμένων.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου τόνισε πως η αστυνομική επιχείρηση μπήκε στη φάση εκκένωσης καθώς το πλήθος άρχισε να αποχωρεί, με ισχυρές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο για τυχόν περαιτέρω επεισόδια.