Κόρινθος: Έκλεψε 468 κιλά τσιπούρες για να τις πωλήσει σε ψαράδικο

Υπόθεση κλοπής μεγάλων ποσοτήτων ψαριών από ιχθυοτροφείο έρχεται στο φως μετά την σύλληψη από το Λιμενικό ενός 27χρονου αλλοδαπού στην Κόρινθο. Το περιστατικό προκαλεί ερωτήματα, καθώς τα αλιεύματα προορίζονταν για πώληση σε κατάστημα της περιοχής.

Έκλεψε 468 κιλά τσιπούρες – Αναζητείται ο παραλήπτης

Συγκεκριμένα, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Κορίνθου προχώρησαν στη σύλληψη του 27χρονου, υπηκόου Αιγύπτου, για παραβάσεις που αφορούν την κλοπή. Ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ να οδηγεί Ι.Χ. όχημα, εντός του οποίου βρέθηκαν 468 κιλά τσιπούρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ertnews.gr, από την προανάκριση προέκυψε ότι τα ψάρια είχαν αφαιρεθεί από κλωβούς ιχθυοτροφείων στον όρμο Σελόντα, στον Σαρωνικό Κόλπο, με σκοπό την πώλησή τους σε έναν ημεδαπό, ιδιοκτήτη καταστήματος πώλησης ψαριών στην Κόρινθο.

Κατάσχεση έγινε στο όχημα, στα δύο κινητά τηλέφωνα του δράστη, αλλά και στα ψάρια, τα οποία παραδόθηκαν στον Δήμο Κορινθίων για υγειονομική ταφή. Οι αρχές αναζητούν τον παραλήπτη των κλεμμένων ψαριών, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκληματών.