Παξοί: Ελεύθεροι με όρους οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα – Αύριο η κηδεία της

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Πισίνα κολυμβητηρίου

Ελεύθεροι με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκαν οι γονείς της 4χρονης Αμέλια, που πνίγηκε σε πισίνα βίλας στους Παξούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας είχε ασκήσει στα τρία συγγενικά πρόσωπα του κοριτσιού ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς βρίσκονταν στο σπίτι και κοιμόντουσαν όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε.

Μετά την απολογία τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.

Αύριο η κηδεία της

Στις 6 το απόγευμα της Τρίτης 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί συγγενείς και φίλοι θα πουν το «τελευταίο αντίο» στην 4χρονη στον Λογγό των Παξών. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι την ίδια ημέρα πριν από τέσσερα χρόνια, δηλαδή στις 26 Αυγούστου του 2021, γεννήθηκε η άτυχη Αμέλια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο Άκης Σκέρτσος έκλεισε αυθημερόν ραντεβού με καρδιολόγο μέσω της εφαρμογής Finddoctors

Οι τροφές που μειώνουν κατά 36% τον κίνδυνο για καρκίνους στο πεπτικό σύστημα, σύμφωνα με νέα μελέτη

ΔΥΠΑ: Από σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου οι εγγραφές επιτυχόντων από το παράλληλο μηχανογραφικό στις 30 ΣΑΕΚ

«Σπίτι μου 3»: Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ για τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια

Οι μαύρες τρύπες που μετατρέπουν ύλη σε σκοτεινή ενέργεια θα μπορούσαν να λύσουν ακόμη ένα μεγάλο κοσμικό μυστήριο

Apple iOS 26: Αλλάζει το CarPlay – Αυτά είναι τα 4 πιο ανατρεπτικά νέα χαρακτηριστικά
περισσότερα
15:56 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Την Τρίτη η κηδεία της 36χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της

Με βουβή οδύνη και βαθιά συγκίνηση, η οικογένεια, οι φίλοι και οι συγγενείς ετοιμάζονται να πο...
15:34 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Ζεφύρι: Βεντέτα πίσω από το άγριο επεισόδιο ξυλοδαρμού, ληστείας και πυρπόλησης οχήματος – Βίντεο ντοκουμέντο

Βεντέτα μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από το άγριο επεισόδιο που σημ...
15:29 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Σαλαμίνα – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8) σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Αμπελάκια τη...
15:10 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στον δήμο Αχαρνών

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο