Παξοί: Ελεύθεροι με όρους οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα – Αύριο η κηδεία της

Ελεύθεροι με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκαν οι γονείς της 4χρονης Αμέλια, που πνίγηκε σε πισίνα βίλας στους Παξούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας είχε ασκήσει στα τρία συγγενικά πρόσωπα του κοριτσιού ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς βρίσκονταν στο σπίτι και κοιμόντουσαν όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε.

Μετά την απολογία τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.

Αύριο η κηδεία της

Στις 6 το απόγευμα της Τρίτης 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί συγγενείς και φίλοι θα πουν το «τελευταίο αντίο» στην 4χρονη στον Λογγό των Παξών. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι την ίδια ημέρα πριν από τέσσερα χρόνια, δηλαδή στις 26 Αυγούστου του 2021, γεννήθηκε η άτυχη Αμέλια.