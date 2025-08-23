Τραγωδία στους Παξούς: Σε 3 ημέρες θα γιόρταζε τα γενέθλιά της η 4χρονη Αμέλια που πνίγηκε σε πισίνα – Την έψαχναν επί σχεδόν μία ώρα

Συγκλονίζει τους Παξούς η τραγωδία με το μόλις 4 ετών κοριτσάκι, την Αμέλια, που πνίγηκε σε πισίνα βίλας, κοντά στο σπίτι της οικογένειας. Tραγική ειρωνεία, το άτυχο κορίτσι σε τρεις ημέρες θα γιόρταζε τα γενέθλιά του.

Όλα συνέβησαν, όταν περίπου στις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής (22/8), το κοριτσάκι που βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού του και έπαιζε, διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, και εξαφανίστηκε. Μόλις η ίδια αντιλήφθηκε ότι το παιδί δεν είναι στον κήπο, άρχισε να το ψάχνει γύρω από το σπίτι μαζί με γείτονες, χωρίς αποτέλεσμα.

Σε απόσταση 150 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας βρίσκεται η βίλα, στην πισίνα της οποίας εντοπίστηκε, λίγο αργότερα, από τον μάγειρα, ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί. Την επίμαχη ώρα, οι τουρίστες που διαμένουν στο σπίτι είχαν φύγει. Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην έρευνα και ο γιατρός από το Κέντρο Υγείας έδωσαν μάχη για να κρατήσουν το κοριτσάκι στη ζωή. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ, όμως, η μικρούλα δεν τα κατάφερε.

Επί σχεδόν μία ώρα έψαχναν την 4χρονη, πριν βρεθεί νεκρό στην πισίνα

«Δεν κατάλαβαν οι γονείς ότι βγήκε έξω και εκεί υπάρχει μία βίλα με πισίνα, το παιδάκι πήγε εκεί προφανώς να παίξει και τα υπόλοιπα είναι τα στενάχωρα. Άρχισαν να ψάχνουν για το παιδί γύρω στις 16.00, το βρήκαν τελικά στις 16.50. Ένας γείτονας που προσπαθούσε και αυτός να το βρει, προσπάθησαν οι αστυνομικοί να το βοηθήσουν με ΚΑΡΠΑ, αλλά δυστυχώς είχε περάσει αρκετή ώρα που το παιδί είχε πέσει στο νερό» δήλωσε ο δήμαρχος Παξών, Σπύρο Βλαχόπουλο, μιλώντας στον ΑΝΤ1

«Έπαιζε με την κούκλα και το κουβαδάκι της στην είσοδο του σπιτιού»

Όλα έγιναν σε δύο λεπτά, λέει ένας θείος του άτυχου κοριτσιού που είναι σε κατάσταση σοκ. «Ήταν η κακιά στιγμή. Όλα έγιναν σε ένα με δύο λεπτά. Ο μπαμπάς και ο παππούς της κοιμόταν. Η μικρούλα έπαιζε με το κουβαδάκι της και την κούκλα της στην είσοδο του σπιτιού», λέει ο θείος.

H Αμέλια είχε τα γενέθλιά της σε τρεις μέρες – Το τατουάζ του πατέρα της

Η μικρή Αμέλια σε τρεις ημέρες θα γιόρταζε τα γενέθλιά της. O πατέρας της, όταν γεννήθηκε το κοριτσάκι, έκανε ένα τατουάζ με την ημερομηνία και την ώρα της γέννησης της κόρης του – 26 Αυγούστου του 2021. Στο τατουάζ φαίνεται το χέρι του που κρατάει το δικό της και το όνομα του άτυχου κοριτσιού, Αμέλια.

«Θέλω να πεθάνω, είμαστε σε σοκ»

«Είμαι πολύ χάλια. Τον άντρα μου και το παιδί μου και τον γαμπρό μου τους πήρε η αστυνομία, για να πάνε στον εισαγγελέα. Έχω πάθει σοκ, είμαι μοναχή μου, είμαι έτοιμη να πεθάνω», ανέφερε η γιαγιά της 4χρονης, σύμφωνα με το Star.

«Μου είπε ότι θα αργήσει να έρθει για δουλειά γιατί ψάχνει το παιδί της»

«Μου είπε ότι θα αργήσει να έρθει γιατί ψάχνει το παιδί και έπειτα από δύο ώρες έμαθα ότι το βρήκανε πνιγμένο. Το βρήκε κάποιος μάγειρας που δουλεύει στην πισίνα, στη βίλα και το βρήκε πνιγμένο», δήλωσε ο εργοδότης της μητέρας.

Ποινική δίωξη στους γονείς και τον παππού της 4χρονης – Απολογούνται στην Δευτέρα

Προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου, ζήτησαν και πήραν η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του 4χρονου κοριτσιού.

Ο εισαγγελέας άσκησε στα τρία συγγενικά πρόσωπα του κοριτσιού ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς βρίσκονταν στο σπίτι και κοιμόντουσαν όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε.