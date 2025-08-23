Αγνοούμενη από το Τέξας εντοπίστηκε να ζει με αφρικανική «φυλή» στην Σκωτία – Ο «βασιλιάς» και η προφητεία

Μία 21χρονη γυναίκα που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη στο Τέξας εντοπίστηκε τελικά στην Σκωτία να ζει με μία αφρικανική «φυλή», η οποία υποστηρίζει ότι εκπληρώνει μία παλιά προφητεία.

Η 21χρονη Kaura Taylor εξαφανίστηκε μαζί με την κόρη της από το Τέξας και πήγε να ζήσει με έναν αυτοαποκαλούμενο βασιλιά και την βασίλισσα μίας αφρικανικής «φυλής» στα Χάιλαντς της Σκωτίας.

Σήμερα έχει το όνομα Lady Safi και λειτουργεί ως υπηρέτρια του «βασιλικού» ζεύγους και δηλώνει ότι είναι και η δεύτερη σύζυγος του «βασιλιά», Atehene.

«Εξαφανίστηκε τον Μάιο. Αλλά δεν εξαφανίστηκε καθόλου, έφυγε για να πάει να ζήσει με αυτούς τους ανθρώπους», δήλωσε η θεία της 21χρονης, Vandora Skinner, στην εφημερίδα Independent. Η οικογένεια της ανησυχεί για την ευημερία της καθώς πιστεύει ότι το «βασιλικό» ζευγάρι την χειραγωγεί ψυχικά.

Η Kaura Taylor υποστηρίζει ότι χρειάστηκε να ξεφύγει από την οικογένεια της στις ΗΠΑ επειδή ήταν θύμα κακοποίησης. «Ναι, είμαι πολύ ευτυχισμένη με τον βασιλιά και τη βασίλισσά μου. Δεν εξαφανίστηκα ποτέ. Έφυγα από μια πολύ κακοποιητική, τοξική οικογένεια που με κακοποιούσε σεξουαλικά από τότε που ήμουν παιδί!», ανέφερε η 21χρονη σε ανάρτησή στο Facebook στις 20 Αυγούστου.

Ο «βασιλιάς» και η προφητεία

Ο 36χρονος Kofi Offeh από τη Γκάνα και η 42χρονη Jean Gasho, από τη Ζιμπάμπουε, αυτοαποκαλούνται βασιλιάς και βασίλισσα του βασιλείου της Kubala και ζουν σε σκηνές σε δάσος στα Χάιλαντς.

Ο Offeh αυτοαποκαλείται βασιλιάς Atehehe του Βορρά και ισχυρίζεται ότι όποιος επιθυμεί να τον δει πρέπει να του προσφέρει δώρα. Μάλιστα ισχυρίζεται ότι εκπληρώνει μία παλιά προφητεία και παίρνει την γη που εκλάπη από την φυλή του όταν η βασίλισσα Ελισάβετ Α’ διέταξε την εκδίωξη των «μαύρων Ιακωβιτών» από την Αγγλία το 1596.

Επιπλέον ο Offeh, ο οποίος ήταν τραγουδιστής της όπερας, φέρεται να έχει εισαχθεί κατά το παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική και να κρίθηκε ότι πάσχει από ψύχωση. «Είναι ρατσιστικό και μεροληπτικό ακόμη η τοπική αρχή να γράφει ότι δεν έχω ικανότητες ψυχικής υγείας», ανέφερε ο 36χρονος σε ανάρτηση στο ίντερνετ.

Το ζευγάρι απέκτησε 7 παιδιά, τα οποία δεν πήγαιναν σχολείο αλλά μορφώνονταν στο σπίτι. Ωστόσο οι κοινωνικές υπηρεσίες στην Σκωτία αφαίρεσαν τα παιδιά από τους γονείς και τα τοποθέτησαν σε ανάδοχες οικογένειες.