Αγνοούμενη από το Τέξας εντοπίστηκε να ζει με αφρικανική «φυλή» στην Σκωτία – Ο «βασιλιάς» και η προφητεία

Enikos Newsroom

διεθνή

Αγνοούμενη από το Τέξας εντοπίστηκε να ζει με αφρικανική «φυλή» στην Σκωτία – Ο «βασιλιάς» και η προφητεία

Μία 21χρονη γυναίκα που είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη στο Τέξας εντοπίστηκε τελικά στην Σκωτία να ζει με μία αφρικανική «φυλή», η οποία υποστηρίζει ότι εκπληρώνει μία παλιά προφητεία.

Η 21χρονη Kaura Taylor εξαφανίστηκε μαζί με την κόρη της από το Τέξας και πήγε να ζήσει με έναν αυτοαποκαλούμενο βασιλιά και την βασίλισσα μίας αφρικανικής «φυλής» στα Χάιλαντς της Σκωτίας.

Σήμερα έχει το όνομα Lady Safi και λειτουργεί ως υπηρέτρια του «βασιλικού» ζεύγους και δηλώνει ότι είναι και η δεύτερη σύζυγος του «βασιλιά», Atehene.

«Εξαφανίστηκε τον Μάιο. Αλλά δεν εξαφανίστηκε καθόλου, έφυγε για να πάει να ζήσει με αυτούς τους ανθρώπους», δήλωσε η θεία της 21χρονης, Vandora Skinner, στην εφημερίδα Independent. Η οικογένεια της ανησυχεί για την ευημερία της καθώς πιστεύει ότι το «βασιλικό» ζευγάρι την χειραγωγεί ψυχικά.

Η Kaura Taylor υποστηρίζει ότι χρειάστηκε να ξεφύγει από την οικογένεια της στις ΗΠΑ επειδή ήταν θύμα κακοποίησης. «Ναι, είμαι πολύ ευτυχισμένη με τον βασιλιά και τη βασίλισσά μου. Δεν εξαφανίστηκα ποτέ. Έφυγα από μια πολύ κακοποιητική, τοξική οικογένεια που με κακοποιούσε σεξουαλικά από τότε που ήμουν παιδί!», ανέφερε η 21χρονη σε ανάρτησή στο Facebook στις 20 Αυγούστου.

Ο «βασιλιάς» και η προφητεία

Ο 36χρονος Kofi Offeh από τη Γκάνα και η 42χρονη Jean Gasho, από τη Ζιμπάμπουε, αυτοαποκαλούνται βασιλιάς και βασίλισσα του βασιλείου της Kubala και ζουν σε σκηνές σε δάσος στα Χάιλαντς.

Ο Offeh αυτοαποκαλείται βασιλιάς Atehehe του Βορρά και ισχυρίζεται ότι όποιος επιθυμεί να τον δει πρέπει να του προσφέρει δώρα. Μάλιστα ισχυρίζεται ότι εκπληρώνει μία παλιά προφητεία και παίρνει την γη που εκλάπη από την φυλή του όταν η βασίλισσα Ελισάβετ Α’ διέταξε την εκδίωξη των «μαύρων Ιακωβιτών» από την Αγγλία το 1596.

Η 21χρονη Kaura Taylor.

Επιπλέον ο Offeh, ο οποίος ήταν τραγουδιστής της όπερας, φέρεται να έχει εισαχθεί κατά το παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική και να κρίθηκε ότι πάσχει από ψύχωση. «Είναι ρατσιστικό και μεροληπτικό ακόμη η τοπική αρχή να γράφει ότι δεν έχω ικανότητες ψυχικής υγείας», ανέφερε ο 36χρονος σε ανάρτηση στο ίντερνετ.

Το ζευγάρι απέκτησε 7 παιδιά, τα οποία δεν πήγαιναν σχολείο αλλά μορφώνονταν στο σπίτι. Ωστόσο οι κοινωνικές υπηρεσίες στην Σκωτία αφαίρεσαν τα παιδιά από τους γονείς και τα τοποθέτησαν σε ανάδοχες οικογένειες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στυτική δυσλειτουργία: Το να σηκώνετε βάρη ίσως είναι πιο αποτελεσματικό από το Viagra, σύμφωνα με ανατρεπτική μελέτη

Θέλετε νεανικό δέρμα; Πώς θα φτιάξετε το ρόφημα κολλαγόνου που είναι καλύτερο και από τις κρέμες περιποίησης, σύμφωνα με ει...

Φοιτητική στέγη: Στο κόκκινο οι τιμές των ενοικίων – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Αναδρομικά: Ξεκινά από Δευτέρα η καταβολή προς 47.000 αποστράτους – Τα ποσά και τρία παραδείγματα

Η λειτουργία Google AI Mode επεκτείνεται παγκοσμίως με νέες δυνατότητες

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:13 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Ισραήλ: Γιατί συγκρούστηκαν ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και ακροδεξιοί υπουργοί – Η πρόταση Γκαντζ για κυβέρνηση συνεργασίας και το δίλημμα Νετανιάχου

Αποφασισμένος φέρεται να είναι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου να προχωρήσει κ...
22:41 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Το διπλωματικό «παιχνίδι» των Πρώτων Κυριών: Η επιρροή της Μελάνια Τραμπ για Γάζα, Ουκρανία και Πούτιν – Ο αθέατος παράγοντας στις αποφάσεις κορυφαίων ηγετών

Στο παρασκήνιο της διεθνούς πολιτικής, το διπλωματικό παιχνίδι των Πρώτων Κυριών αποκτά ολοένα...
19:59 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Χαβάη: Το ηφαίστειο Κιλαουέα «βρυχάται» ξανά και εκτοξεύει λάβα ύψους 30 μέτρων – Εντυπωσιακά βίντεο

Στη Χαβάη, το ηφαίστειο Κιλαουέα «ξύπνησε» για 31η φορά από τον Δεκέμβριο, εκτοξεύοντας λάβα σ...
19:38 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Οργή στη Γροιλανδία: Οι αρχές πήραν το βρέφος από μητέρα μία ώρα μετά τη γέννα – Κρίθηκε ακατάλληλη επειδή την είχε κακοποιήσει ο θετός της πατέρας όταν ήταν μικρή

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ και έντονες αντιδράσεις σε Γροιλανδία και Δανία έρχεται στ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο