Γυναικοκτονία στον Βόλο: Βίντεο-ντοκουμέντο από την στιγμή της σύλληψης του 40χρονου – «Καλά της έκανα, της άξιζε» είπε στους αστυνομικούς

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της σύλληψης του 40χρονου, που δολοφόνησε την 36χρονη σύζυγό του στον Βόλο μπροστά στα μάτια των παιδιών τους, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 40χρονος εντοπίστηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο (παλιό πάρκινγκ) στο κέντρο της πόλης του Βόλου, σε κοντινή απόσταση από το σπίτι στο οποίο έγινε το άγριο έγκλημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε ενημέρωση στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έκαναν έφοδο και συνέλαβαν τον 40χρονο. Ο ίδιος ήταν καταβεβλημένος και δεν έφερε καμία αντίσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν φορούσε τα ρούχα με τα οποία διέφυγε μετά το φονικό. Φέρεται να είχε φροντίσει να αλλάξει, σε μια προσπάθεια να διαφύγει της σύλληψης.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, όταν οι αστυνομικοί τον σήκωσαν από το χώμα, εκείνος τους είπε: «Καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε. Δεν μετανιώνω για τίποτα».

Όπως μεταδίδει το thenewspaper.gr, το πρώτο πράγμα που ζήτησε ο 40χρονος από τους αστυνομικούς όταν του πέρασαν χειροπέδες ήταν λίγο νερό, καθώς βρισκόταν στην κρυψώνα του επί 29 ώρες, χωρίς να έχει φάει ή να έχει πιει τίποτα.

Δείτε βίντεο από την στιγμή της σύλληψης του 40χρονου:

Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος

Όπως μεταδίδει το gegonota.news, σύμφωνα με μαρτυρίες, χθες το βράδυ ο 40χρονος κυκλοφορούσε έξω από το σπίτι του στην οδό Κωνσταντά και παρατηρούσε το μπαλκόνι.

Δείτε εικόνες από το οικόπεδο όπου εντοπίστηκε ο 40χρονος:

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (22/8) η μεγάλη κόρη του ζευγαριού (18 ετών) τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ειδοποίησε πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος χτύπησε τη γυναίκα. Η άτυχη 36χρονη γυναίκα κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Μάρτυρες από τη γειτονιά του ζευγαριού ανέφεραν πως το πρωί το ζευγάρι είχε έναν έντονο καβγά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, αλλά ο 40χρονος την ακολούθησε και της κάρφωσε στον λαιμό και στα πλευρά ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος, της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές και στην συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Η σορός της γυναίκας έχει μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα 25 Αυγούστου αναμένεται να διενεργηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν του 40χρονου

Το ζευγάρι είχε πολλούς καβγάδες το τελευταίο διάστημα, ενώ ο 40χρονος δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.

Επίσης, ο 40χρονος έχει και ένα βαρύ ποινικό παρελθόν, καθώς το 2024 είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, το 2019 για κατοχή ναρκωτικών, το 2018 είχε καταδικαστεί για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ενώ το 2020 είχε εκτίσει 4 έτη ποινή φυλάκισης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο δράστης είναι γνωστός στις Αρχές από το 2013, καθώς είχε απασχολήσει για πλαστογραφία και μία παράνομη είσοδο στην χώρα.

«Ραγίζει» καρδιές η ανάρτηση της κόρης της άτυχης 36χρονης – «Έφυγες μαμάκα μου, σε αγαπάμε πολύ»

Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η κόρη της άτυχης 36χρονης.

«Έφυγες μαμάκα μου, θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρα ότι μας βλέπεις απο εκεί ψηλά. Σε αγαπάμε πολύ» έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτηση, ενώ δημοσίευσε και φωτογραφίες από το παρελθόν, με την άτυχη γυναίκα να έχει αγκαλιά τα παιδία της.