Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε παντοπωλείο στους Νέους Επιβάτες – Βίντεο

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (4/6) στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης. Αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε μέσα σε παντοπωλείο της περιοχής.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Το τροχαίο συνέβη στην οδό Ανθέων όταν, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, διέλυσε την τζαμαρία του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε στο εσωτερικό του. Εκείνη τη στιγμή, ο ιδιοκτήτης του παντοπωλείου βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο τακτοποιώντας εμπορεύματα σε ψυγείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από το αυτοκίνητο.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να φτάνουν άμεσα και να παραλαμβάνουν τον καταστηματάρχη καθώς και τον νεαρό οδηγό. Οι δύο άνδρες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρουν ελαφρά τραύματα, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει καμία ανησυχία.