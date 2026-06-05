Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε παντοπωλείο στους Νέους Επιβάτες – Βίντεο

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε μέσα σε παντοπωλείο. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος και ο νεαρός οδηγός τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, χωρίς να εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας τους.

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νέοι επιβάτες τροχαίο
Φωτογραφία: voria
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε μέσα σε παντοπωλείο.
  • Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, διέλυσε την τζαμαρία του καταστήματος και τραυμάτισε τον ιδιοκτήτη που βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο.
  • Τόσο ο καταστηματάρχης όσο και ο νεαρός οδηγός διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει καμία ανησυχία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (4/6) στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης. Αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και κατέληξε μέσα σε παντοπωλείο της περιοχής.

Πώς συνέβη το τροχαίο

Το τροχαίο συνέβη στην οδό Ανθέων όταν, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, διέλυσε την τζαμαρία του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε στο εσωτερικό του. Εκείνη τη στιγμή, ο ιδιοκτήτης του παντοπωλείου βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο τακτοποιώντας εμπορεύματα σε ψυγείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από το αυτοκίνητο.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να φτάνουν άμεσα και να παραλαμβάνουν τον καταστηματάρχη καθώς και τον νεαρό οδηγό. Οι δύο άνδρες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρουν ελαφρά τραύματα, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει καμία ανησυχία.

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