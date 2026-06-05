Τραμπ: Η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ παρακολουθεί με «πανίσχυρες κάμερες» τα «ισοπεδωμένα πυρηνικά» του Ιράν

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Σε μια νέα αποκαλυπτική τοποθέτηση για την κατάσταση των ιρανικών πυρηνικών υποδομών μετά τα καταστροφικά πλήγματα του 2025, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε ότι η Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ (Space Force) παρακολουθεί αδιάλειπτα κάθε κίνηση στην περιοχή.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι ειδικές υπερσύγχρονες κάμερες ελέγχουν τις κατεστραμμένες εγκαταστάσεις για τυχόν προσπάθειες ανάκτησης του εμπλουτισμένου ουρανίου που παραμένει θαμμένο βαθιά στο υπέδαφος, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο αποστολής ειδικών δυνάμεων, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια επιχείρηση άσκοπη και εξαιρετικά επικίνδυνη.

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά αναφορών στα ΜΜΕ που έκαναν λόγο για αυξημένο πυρηνικό κίνδυνο από την Τεχεράνη.

«Κάθε εκατοστό γης βρίσκεται υπό παρακολούθηση»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι η Space Force διαθέτει «πολύ ισχυρές κάμερες» στραμμένες στις ισοπεδωμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αναζητώντας οποιαδήποτε ένδειξη ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να προσεγγίσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που είναι θαμμένο βαθιά κάτω από το έδαφος.



«Κάθε εκατοστο αυτής της γης έχει κάμερες πάνω της», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε περίπου εννέα από αυτές, είναι ενεργές και καλύπτουμε την περιοχή. Έτσι, αν οποιοσδήποτε πλησίαζε έστω και κοντά, θα ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε».

Η δήλωση αυτή έρχεται λίγες ημέρες έπειτα από ένα σοβαρό περιστατικό κυβερνοασφάλειας, καθώς χάκερ παραβίασαν τον λογαριασμό στο Instagram ανώτερου αξιωματικού της Space Force.

Την περασμένη Κυριακή, οι δράστες ανάρτησαν προσωρινά φιλοιρανική και αντιμερικανική προπαγάνδα, χρησιμοποιώντας μάλιστα ιστορικές αναφορές στον πόλεμο του Βιετνάμ.

Iranian hackers breached and briefly controlled an Instagram account run by U.S. Space Force Chief Master Sergeant John F. Bentivegna before it was recovered. pic.twitter.com/5qUVBWttVw — Clash Report (@clashreport) June 1, 2026



Σε ένα από τα βίντεο, χρησιμοποιήθηκε ο ήχος της διαβόητης προπαγανδίστριας «Hanoi Hannah» που καλούσε τους Αμερικανούς στρατιώτες να «εγκαταλείψουν ένα πλοίο που βυθίζεται», ενώ προβάλλονταν εικόνες του εκλιπόντος Ιρανού αξιωματούχου ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν.

Ο Αρχηγός της Space Force, Τζον Μπεντιβέγκνα, με ανάρτησή του στο Facebook, κάλεσε αμέσως τους συναδέλφους του να μην πατήσουν κανέναν σύνδεσμο και να μην αλληλεπιδράσουν με τα βίντεο.

Η μυστική επιχείρηση και το «γκρέμισμα» του βουνού

Ο Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο άμεσης αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων για την ανάκτηση του θαμμένου πυρηνικού υλικού, σχολιάζοντας ότι «θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή» αν επέλεγε αυτόν τον δρόμο.

«Δεν νομίζω ότι [το Ιράν] θα μπορούσε να μας σταματήσει αν το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος γι’ αυτό», είπε.

«Έχουμε πολύ ισχυρές κάμερες», επανέλαβε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε, ωστόσο, ότι είχε εξετάσει το ενδεχόμενο μιας μυστικής αποστολής κομάντος.

«Υπήρξε μια στιγμή, ακριβώς στην αρχή, που σκεφτήκαμε να το κάνουμε αυτό, επειδή δεν θα παρακολουθούσαν, αλλά θα το είχαν ανακαλύψει… ακριβώς στην αρχή… προτού καταστρέψουμε ολόκληρο τον στρατό τους».

WATCH: Trump says sending U.S. troops to seize Iran’s enriched uranium too risky. The operation could have led to American casualties and drew comparisons to Carter’s failed Iran hostage rescue mission. pic.twitter.com/dw4gzzGeZE — Mossad Commentary (@MOSSADil) June 5, 2026



Έκτοτε, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αξιολόγησε ότι το θαμμένο ουράνιο δεν συνιστά άμεση απειλή για τις ΗΠΑ, καθώς οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε βάθος 80 έως 100 μέτρα κάτω από τη γη, χωρίς να υπάρχει προφανής τρόπος να το προσεγγίσει το Ιράν χωρίς να γίνει αντιληπτό.

Παράλληλα, εξήγησε ότι μια τέτοια επιχείρηση θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκη και χρονοβόρα, ακόμη και για τις άρτια εκπαιδευμένες ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ.

«Δεν είναι όπως στη Βενεζουέλα, όπου μπαίνεις, είσαι εκεί για λίγα λεπτά και βγαίνεις», εξήγησε ο Τραμπ.

«Αυτό είναι διαφορετικό. Πρέπει να είσαι εκεί για δύο εβδομάδες, θα χρειαζόσουν μαζικό εξοπλισμό. Θα έπρεπε να μεταφέρεις τον εξοπλισμό αεροπορικώς, και ξέρεις ότι βρίσκεσαι σε εμπόλεμη ζώνη».

Σημείωσε ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα απαιτούσε «μια περίοδο μίας έως δύο εβδομάδων» και συμπλήρωσε: «Θα είχαμε μια σημαντική κατασκευαστική επιχείρηση. Θα το είχαμε πάρει, αλλά είπα ότι δεν μου αρέσει αυτή η ιδέα».

«Είχαν ακόμη πυραύλους, πράγμα που σημαίνει ότι θα σε εντόπιζαν με ακρίβεια και απλώς θα συνέχιζαν να τους εκτοξεύουν μέχρι κάποιος να περάσει [την άμυνα], και άνθρωποι θα είχαν σκοτωθεί», πρόσθεσε.

«Μόνο εμείς και η Κίνα μπορούμε να φτάσουμε εκεί»

Από το Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε στους δημοσιογράφους ότι οι πυρηνικές τοποθεσίες του Ιράν έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή από τις αεροπορικές επιθέσεις, καθιστώντας οποιαδήποτε προσπάθεια ανάκτησης σχεδόν αδύνατη για την Τεχεράνη.

«Επιτεθήκαμε στις πυρηνικές τους τοποθεσίες και εξαλείφθηκαν», δήλωσε.

«Αποδείχθηκε ότι, ξέρετε, το CNN είχε άδικο. Είπαν, “Λοιπόν, ίσως δεν επλήγησαν και τόσο σκληρά”. Επλήγησαν τόσο σκληρά, που κανείς δεν ξέρει αν μπορείς καν να το βγάλεις έξω».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι μόνο δύο υπερδυνάμεις στον πλανήτη διαθέτουν την απαραίτητη τεχνολογία για ένα τέτοιο έργο.

«Αλλά οι μόνοι που έχουν τη δυνατότητα να το βγάλουν έξω είμαστε εμείς και η Κίνα», ισχυρίστηκε.

«Είμαστε οι μόνοι με αυτού του είδους τον εξοπλισμό που είναι αρκετά ισχυρός για να κατέβει τόσο βαθιά μέσα σε ένα βουνό, αλλά αυτό το βουνό το συνέθλιψε. Αυτό το βουνό κυριολεκτικά κατέρρευσε πάνω του».

Μάλιστα, επικαλέστηκε και τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

«Και τώρα η ατομική ενέργεια, όπως γνωρίζετε, μας υποστήριξε σε αυτό. Πιστεύουν ότι είναι ένα πάρα, πάρα πολύ δύσκολο πράγμα να προσεγγιστεί, αλλά εμείς θα το πάρουμε ούτως ή άλλως. Αλλά είμαστε οι μόνοι –και η Κίνα, πιστεύω, το έχει επίσης– που διαθέτουν τη σχετική ικανότητα», ανέφερε.

Σκληρή απάντηση του Λευκού Οίκου στο Bloomberg

Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν μόλις μία ημέρα μετά την έντονη αντίδραση του Λευκού Οίκου σε δημοσίευμα του Bloomberg.

Το πρακτορείο ισχυρίστηκε ότι το Ιράν βρίσκεται πλέον σε μεγαλύτερο κίνδυνο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο σε σχέση με την περίοδο πριν από τα πλήγματα του 2025 –τα οποία κατέστρεψαν τις πυρηνικές υποδομές της Τεχεράνης– επειδή οι διεθνείς ρυθμιστικές αρχές δεν είναι πλέον σε θέση να πραγματοποιήσουν επιθεωρήσεις.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους μέσω της New York Post.

«Το να υπονοείται ότι το Ιράν είναι πιο ικανό να παράγει πυρηνικό όπλο χωρίς λειτουργικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού πυρηνικών ή στρατιωτική άμυνα, αποτελεί μια απερίγραπτα ανόητη ανάλυση από το Bloomberg, την οποία θα είχαμε καταρρίψει αν είχαν επικοινωνήσει μαζί μας για ένα σχόλιο».

Με πληροφορίες από: New York Post, Fox News, CNN