Τραγωδία στα Χανιά: 40χρονος έπεσε από μπαλκόνι του νοσοκομείου και έχασε τη ζωή του

Ένας 40χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι του ιδρύματος. Ο άνδρας, ο οποίος δεν νοσηλευόταν αλλά είχε μεταβεί για ιατρικές εξετάσεις συνοδευόμενος από συγγενή του, φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στα Χανιά: Ένας 40χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.
  • Ο άτυχος άνδρας δεν νοσηλευόταν, αλλά είχε μεταβεί στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις και φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.
  • Ανέβηκε ξαφνικά στο μπαλκόνι και πήδηξε στο κενό, με τον θάνατό του να είναι ακαριαίος παρά τις προσπάθειες αυτοπτών μαρτύρων να τον αποτρέψουν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σοκ προκάλεσε νωρίς το πρωί της Παρασκευής ένα τραγικό περιστατικό στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου ένας 40χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι του ιδρύματος.

Βάσει των πρώτων πληροφοριών της ιστοσελίδας flashnews.gr, ο άτυχος άνδρας δεν νοσηλευόταν. Είχε μεταβεί στο νοσοκομείο τις πρωινές ώρες συνοδευόμενος από συγγενή του, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Οι μαρτυρίες

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 40χρονος ανέβηκε ξαφνικά στο μπαλκόνι του νοσοκομείου και πήδηξε στο κενό. Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες αυτοπτών μαρτύρων να τον αποτρέψουν φωνάζοντάς του, δεν κατάφεραν.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έσπευσε αμέσως στο σημείο για να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ήταν ήδη αργά, καθώς ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Στο νοσοκομείο εκλήθησαν και δυνάμεις της Αστυνομίας για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.

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