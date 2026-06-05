Σοφία Κουρτίδου: «Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να καταλάβει ότι βιώνει διατροφική διαταραχή»

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Σοφία Κουρτίδου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Σοφία Κουρτίδου μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» για το θέμα των διατροφικών διαταραχών, δηλώνοντας ότι και η ίδια έχει περάσει.
  • Η τραγουδίστρια τόνισε πως «είναι και πολύ δύσκολο κάποιος να καταλάβει ότι βιώνει» μια διατροφική διαταραχή.
  • Η ίδια, ως ψυχολόγος και «ως παθούσα», υπογράμμισε τη σημασία να μιλούν οι άνθρωποι γι’ αυτά τα θέματα, καθώς «οι διατροφικές διαταραχές έχουν πάρα πολλά πρόσωπα».

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Η Σοφία Κουρτίδου παραχώρησε μία συνέντευξη στην Αθηναΐδα Νέγκα για το «Καλύτερα Αργά», η οποία προβλήθηκε την Πέμπτη (4/6). Η τραγουδίστρια, μεταξύ άλλων μίλησε και για το θέμα των διατροφικών διαταραχών, αναφέροντας ότι και η ίδια έχει περάσει.

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Όταν ρωτήθηκε για το πώς φτάνει ένας άνθρωπος, ο οποίος βλέπει κάτι άλλο στον καθρέφτη από αυτό που είναι, να κοιτάξει μία μέρα τις φωτογραφίες και να πει «πολύ ωραία», η καλλιτέχνις απάντησε: «Το θέμα είναι ότι δεν είναι πως υπάρχει ακριβώς αυτή η μέρα. Είναι όπως δεν υπάρχει το πριν και το μετά, δεν υπάρχει κάποιο τέλος σε αυτή τη διαδρομή.

Αυτά είναι πράγματα τα οποία εντυπώνονται μέσα μας, και οδηγούν σε γνωστικά σφάλματα, και πολλές φορές στη διατροφική διαταραχή, που είναι και πολύ δύσκολο κάποιος να καταλάβει ότι την βιώνει».

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Αμέσως μετά, η Σοφία Κουρτίδου εξήγησε ότι: «Έχω περάσει διατροφική διαταραχή. Είμαι ψυχολόγος. Δεν ασκώ την ψυχολογία, απλώς έχω τελειώσει το Αριστοτέλειο, έχω το πτυχίο αυτό.

Αλλά μιλώ κυρίως και ως παθούσα, που θεωρώ ότι είναι ακόμη σημαντικότερο, γιατί οι άνθρωποι πολλές φορές δεν μιλούν γι’ αυτά τα θέματα, και οι διατροφικές διαταραχές έχουν πάρα πολλά πρόσωπα. Υπάρχουν άτυπες διατροφικές διαταραχές, υπάρχουν πράγματα που κάποιος μπορεί να το έχει και να μην αντιλαμβάνεται ότι το έχει».

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