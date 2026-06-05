Τσουβέλας: Είμαι 13 χρόνια με τη σύντροφό μου – Δεν παντρευτήκαμε για να μην χωρίσουμε

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε στο «Ενώπιος Ενωπίω» για τη σχέση του με τη σύντροφό του, Εύα, με την οποία είναι μαζί εδώ και 13 χρόνια. Ο γνωστός κωμικός εξήγησε με χιούμορ ότι, αν και δεν έχουν παντρευτεί, αισθάνεται ουσιαστικά παντρεμένος, ενώ τόνισε ότι ο γάμος έχει νόημα όταν ένα ζευγάρι συνεννοείται. Παράλληλα, ανέφερε ότι η σύντροφός του είναι γλύπτρια και κατέληξε λέγοντας πως πιστεύει ότι δεν έχουν παντρευτεί «για να μη χωρίσουν».

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Αλέξανδρος Τσουβέλας, στο «Ενώπιος Ενωπίω»
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε στο «Ενώπιος Ενωπίω» για την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με τη σύντροφό του, Εύα, με την οποία είναι μαζί εδώ και 13 χρόνια.
  • Ο γνωστός κωμικός αναφέρθηκε με χιούμορ στο γεγονός ότι δεν έχουν παντρευτεί, λέγοντας πως αισθάνεται ουσιαστικά παντρεμένος όταν η μητέρα της συντρόφου του τον καλεί για πρακτικά θέματα, όπως «κουρτινόξυλα» ή για να της βρει γιατρό.
  • Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας τόνισε ότι ο γάμος δεν είναι χωρίς νόημα, αλλά αποτελεί μια μορφή συμφωνίας ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, ενώ κατέληξε με την ατάκα ότι πιστεύει πως δεν έχουν παντρευτεί «για να μη χωρίσουν».

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Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε για τη σχέση του με τη σύντροφό του, Εύα, και εξήγησε γιατί το ζευγάρι δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα σε γάμο. Ο γνωστός κωμικός βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω», όπου αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και στη σχέση που διατηρεί εδώ και 13 χρόνια.

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Όταν ο Νίκος Χατζηνικολάου τον ρώτησε πώς είναι σήμερα οργανωμένη η ζωή του και αν υπάρχει σύντροφος, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απάντησε: «Σύντροφος, 13 χρόνια. Με την Εύα είμαστε μαζί».

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής τον ρώτησε αν έχουν παντρευτεί. Ο κωμικός απάντησε με χιούμορ: «Όταν σε παίρνει η μάνα της για κουρτινόξυλα, είσαι παντρεμένος ουσιαστικά. Δηλαδή, όταν σου πει “βρες μου έναν παθολόγο”, να έρθει στην Αθήνα, καταλαβαίνεις ότι είσαι».

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Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε και για το πώς αντιλαμβάνεται τον γάμο. Όταν ρωτήθηκε αν τον θεωρεί σύμβαση ή αν τον απορρίπτει ως σύμβαση χωρίς νόημα, είπε: «Όχι, δεν είναι άνευ νοήματος. Δηλώνει πάρα πολλά πράγματα. Τα πάντα είναι σύμβαση ενός ζευγαριού. Δεν υπάρχει αξίωμα για μένα στην ανθρώπινη σχέση. Αν συνεννοηθεί ένα ζευγάρι, αυτή είναι η σύμβαση. Δηλαδή, με αυτό έχει να κάνει. Αλλά εγώ ζω από τον γάμο, γιατί είμαι και παπαδοπαίδι».

Ο Νίκος Χατζηνικολάου αναφέρθηκε και στη σύντροφό του, λέγοντας: «Όμορφη η γυναίκα σου. Και κάνει όμορφα πράγματα, έχω μάθει». Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απάντησε: «Ναι, είναι γλύπτρια».

Στο τέλος τον ρώτησε αν η σύντροφός του δεν θέλει να τον παντρευτεί. Ο κωμικός απάντησε: «Κοίταξε, πάντα η γυναίκα διαλέγει τον άντρα. Η γυναίκα επιλέγει τον άντρα, όχι το αντίθετο. Αλλά μια χαρά είμαστε. Πιστεύω δεν έχουμε παντρευτεί για να μη χωρίσουμε».

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