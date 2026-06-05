Τσουβέλας: Είμαι 13 χρόνια με τη σύντροφό μου – Δεν παντρευτήκαμε για να μην χωρίσουμε

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε για τη σχέση του με τη σύντροφό του, Εύα, και εξήγησε γιατί το ζευγάρι δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα σε γάμο. Ο γνωστός κωμικός βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω», όπου αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και στη σχέση που διατηρεί εδώ και 13 χρόνια.

Όταν ο Νίκος Χατζηνικολάου τον ρώτησε πώς είναι σήμερα οργανωμένη η ζωή του και αν υπάρχει σύντροφος, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απάντησε: «Σύντροφος, 13 χρόνια. Με την Εύα είμαστε μαζί».

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής τον ρώτησε αν έχουν παντρευτεί. Ο κωμικός απάντησε με χιούμορ: «Όταν σε παίρνει η μάνα της για κουρτινόξυλα, είσαι παντρεμένος ουσιαστικά. Δηλαδή, όταν σου πει “βρες μου έναν παθολόγο”, να έρθει στην Αθήνα, καταλαβαίνεις ότι είσαι».

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε και για το πώς αντιλαμβάνεται τον γάμο. Όταν ρωτήθηκε αν τον θεωρεί σύμβαση ή αν τον απορρίπτει ως σύμβαση χωρίς νόημα, είπε: «Όχι, δεν είναι άνευ νοήματος. Δηλώνει πάρα πολλά πράγματα. Τα πάντα είναι σύμβαση ενός ζευγαριού. Δεν υπάρχει αξίωμα για μένα στην ανθρώπινη σχέση. Αν συνεννοηθεί ένα ζευγάρι, αυτή είναι η σύμβαση. Δηλαδή, με αυτό έχει να κάνει. Αλλά εγώ ζω από τον γάμο, γιατί είμαι και παπαδοπαίδι».

Ο Νίκος Χατζηνικολάου αναφέρθηκε και στη σύντροφό του, λέγοντας: «Όμορφη η γυναίκα σου. Και κάνει όμορφα πράγματα, έχω μάθει». Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας απάντησε: «Ναι, είναι γλύπτρια».

Στο τέλος τον ρώτησε αν η σύντροφός του δεν θέλει να τον παντρευτεί. Ο κωμικός απάντησε: «Κοίταξε, πάντα η γυναίκα διαλέγει τον άντρα. Η γυναίκα επιλέγει τον άντρα, όχι το αντίθετο. Αλλά μια χαρά είμαστε. Πιστεύω δεν έχουμε παντρευτεί για να μη χωρίσουμε».