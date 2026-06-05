Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Αν εξαρτιόταν από εμένα, ο Χουάντσο θα έμενε για πάντα στον Παναθηναϊκό – Ο πιο επαγγελματίας παίκτης ο Χέιζ-Ντέιβις»

Λίγες ώρες πριν από το δεύτερο παιχνίδι των τελικών της GBL απέναντι στον Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πραγματοποίησε live μετάδοση στον λογαριασμό του στο Instagram και αναφέρθηκε σε ζητήματα που αφορούν τον Παναθηναϊκό.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ μίλησε για συγκεκριμένα πρόσωπα της ομάδας, όπως ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, με αφορμή το θέμα της παραμονής του, και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, τον οποίο υπερασπίστηκε μετά την κριτική που δέχθηκε για την απόδοσή του στο ΣΕΦ και για τα ταξίδια που κάνει. Παράλληλα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποκάλυψε ότι έχει ήδη καταθέσει πρόταση σε κορυφαίο αθλητή.

Αρχικά, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και στο ενδεχόμενο παραμονής του στον Παναθηναϊκό. «Δεν γνωρίζω αν θα παραμείνει ο Χουάντσο. Αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσει ο προπονητής. Αν εξαρτιόταν από εμένα, θα έμενε για πάντα στον σύλλογο. Ο επαγγελματισμός του, η νοοτροπία του και η συνολική του παρουσία είναι πραγματικά απίστευτα».

Στη συνέχεια, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού στήριξε τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, απαντώντας στην κριτική που ασκήθηκε στον παίκτη. «Αυτός που αποκαλείτε ταξιδιώτη είναι ο πιο επαγγελματίας παίκτης της ομάδας. Βρίσκεται στο γήπεδο τρεις ώρες πριν και τρεις ώρες μετά τις προπονήσεις και τα παιχνίδια. Κι εσείς τον χαρακτηρίζετε τουρίστα».

Τέλος, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε και στην πρόταση που έχει καταθέσει σε αθλητή, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του. «Ας ολοκληρωθεί πρώτα το πρωτάθλημα και τότε θα μάθετε σε ποιον έκανα πρόταση. Πρόκειται για κάποιον που δεν υπάρχει προπονητής στον κόσμο που να μη θέλει στην ομάδα του».