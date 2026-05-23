Γιαννακόπουλος: «Απαιτώ από την αστυνομία να ζητήσει μια τεράστια συγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού»

Στεφανία Κασίμη

Αθλητισμός

Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Πηγή: Intime
Ξέσπασε μέσω Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τα όσα εκτυλίχθηκαν στους ημιτελικούς του Final Four της EuroLeague στο Telekom Center Athens. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εξαπέλυσε «πυρά» τόσο κατά της Αστυνομίας όσο και κατά της διοργανώτριας αρχής, εκφράζοντας παράπονα για τον έλεγχο των εισιτηρίων κατά την είσοδο των φιλάθλων.

«Εγώ καταλαβαίνω την πίκρα του κόσμου. Για τον Παναθηναϊκό όμως όλα αυτά θα διορθωθούν. Γενικότερα είναι άσχημες αυτές οι μέρες. Λοιπόν εγώ το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Το αν είμαι μαζί με την Αστυνομία και αν πιστεύω στις αρχές το έχω δείξει 50 χρόνια που ζω. Το αν τη σέβομαι, το αν την υποστηρίζω όπως μπορώ κλπ. Από εκεί και πέρα όμως ποτέ δεν έχω μασήσει τα λόγια μου. Μας έχετε βάλει πολύ σωστά και έχουμε κάνει επενδύσεις εκατομμυρίων για ταυτοπροσωπίες, για κάμερες, για επεισόδια, για αθλητικούς νόμους που όποτε γουστάρετε τους εφαρμόζετε» είπε αρχικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

«Χθες δεν έγινε καμία ταυτοπροσωπία, δεν έγινε κανένας έλεγχος εισιτηρίων. Πριν από 15 ημέρες, με πρόφαση ότι πήγαν να μπουν κάποιοι άνθρωποι παραπάνω μέσα στο γήπεδο σε έναν αγώνα του Παναθηναϊκού ρίξατε δακρυγόνα. Χθες, ενώ βλέπατε το τι γίνεται, ενώ ξέρατε πως δεν κάνετε την ταυτοπροσωπία γιατί υπήρχε πάρα πολύ κόσμος, αφήσατε να μπουν μέσα και να υπάρχουν όλα αυτά τα επακόλουθα που υπάρχουν. Όσο και να λέγεστε Αστυνομία, όσο και να λέγεστε Αρχή περιμένω και απαιτώ μία τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τους φιλάθλους που είχανε έρθει να δούνε τον αγώνα»  συνέχισε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

«Και προς τη EuroLeague, θα το πω στα ελληνικά, είμαι σίγουρος πως έχετε μεταφραστές εκεί. Αν όλα αυτά είχαν γίνει σε αγώνα του Παναθηναϊκού θα μας είχατε τιμωρήσει, θα μας είχατε ρίξει τίποτα εκατομμύρια πρόστιμο, θα μας είχατε ρίξει αγωνιστικές, εγώ δεν θα μπορούσα να πάω στο γήπεδο ούτε στην επόμενη ζωή μου. Τώρα που υπό τη δική σας ευθύνη, γιατί σε εσάς είχαμε παραχωρήσει το γήπεδο, γίνανε όλα αυτά, τι σκ@@@ θα κάνετε; Πάλι ο Γιαννακόπουλος φταίει; Εμένα θα τιμωρήσετε; Άιντε μπράβο. Έχε χάρη που με έχετε πετύχει όπως με έχετε πετύχει» κατέληξε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

 

 

